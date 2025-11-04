Сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначають День залізничника та День українського фрилансера.

У світі на цю дат припадають Міжнародний день подяки коучам і Міжнародний день маркетингу.

Для православних вірян день присвячений вшануванню преподобного Йоаникія Великого та святих мучеників Нікандра та Єрмея.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали всі головні події цього дня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 4 листопада 2025 року

Цього дня православні віряни вшановують преподобного Йоаникія Великого, а також святих мучеників Нікандра й Єрмея.

Йоаникій Великий з юності прагнув духовного життя. Після служби у війську він прийняв чернецтво й провів понад 20 років у самітництві. Святий прославився своїм аскетизмом, пророцтвами та чудесами. Спершу прихильник іконоборців, Йоаникія став ревним захисником православної віри та шанування ікон.

Святі мученики Нікандр, єпископ Мирський, і Єрмей, пресвітер, були учнями апостола Тита. За проповідь християнства серед язичників вони зазнали тяжких тортур і мученицької смерті, залишившись вірними Христу до кінця.

Який сьогодні, 4 листопада 2025 року, день в Україні

В Україні сьогодні відзначають День залізничника – професійне свято працівників, завдяки яким щодня функціонує одна з найважливіших транспортних систем держави. Їхня праця забезпечує комфорт і безпеку мільйонів пасажирів, своєчасний ремонт колій та стабільне перевезення вантажів попри виклики воєнного часу.

Також на цю дату припадає День українського фрилансера – неофіційне сучасне свято, започатковане у 2021 році та присвячене незалежним спеціалістам різних сфер.

Хто святкує день ангела 4 листопада 2025 року

Іменини сьогодні відзначають Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон та Степан.

Привітайте рідних, друзів і знайомих із цими іменами теплими словами та побажайте їм міцного здоров’я, миру й натхнення.

Що не можна робити 4 листопада 2025 року

Втягуватися у конфлікти чи суперечки.

Переобтяжувати себе важкою фізичною роботою або складними домашніми справами.

Довго працювати за комп’ютером, читати або дивитися телевізор – очі цього дня особливо вразливі.

Курити або зловживати алкоголем.

Дивитися довго в дзеркало – за повір’ям, це може викликати внутрішній неспокій і невдоволення собою.

Давати чи брати гроші в борг — вважається, що це може “винести” достаток із дому.

Що можна робити сьогодні

Цього дня сприятливо займатися саморозвитком, навчанням і духовними практиками. Це день пошуку внутрішніх істин, коли добре працювати над собою, позбуваючись негативних рис і зайвих страхів.

Можна сміливо починати нові справи – вони матимуть позитивний розвиток. Корисно приділяти час хобі, творчості, улюбленим заняттям, що приносять задоволення та розслаблення.

Харчування цього дня має бути легким, натуральним і обов’язково приємним на смак. Дозвольте собі відпочинок, уникайте стресів і не перевантажуйте тіло чи розум.

Стрижка сьогодні вважається сприятливою – вона символічно “обрізає” старі перешкоди, покращує фінансовий стан і сприяє прихильності керівництва.

Народні прикмети на 4 листопада 2025 року

Якщо вранці з’явився туман – зима буде м’якою.

Вітер із півночі – на холод і заметілі, із заходу – на дощі.

Роса чи волога на землі – до доброго врожаю наступного року.

Ясний і тихий день – до тривалої гарної погоди.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.