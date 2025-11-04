Яке свято 4 листопада 2025 та чому не варто довго дивитися у дзеркало
Сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначають День залізничника та День українського фрилансера.
У світі на цю дат припадають Міжнародний день подяки коучам і Міжнародний день маркетингу.
Для православних вірян день присвячений вшануванню преподобного Йоаникія Великого та святих мучеників Нікандра та Єрмея.
Факти ICTV зібрали всі головні події цього дня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 4 листопада 2025 року
- Який сьогодні, 4 листопада 2025 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 4 листопада 2025 року
- Що не можна робити 4 листопада 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 4 листопада 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 4 листопада 2025 року
Цього дня православні віряни вшановують преподобного Йоаникія Великого, а також святих мучеників Нікандра й Єрмея.
Йоаникій Великий з юності прагнув духовного життя. Після служби у війську він прийняв чернецтво й провів понад 20 років у самітництві. Святий прославився своїм аскетизмом, пророцтвами та чудесами. Спершу прихильник іконоборців, Йоаникія став ревним захисником православної віри та шанування ікон.
Святі мученики Нікандр, єпископ Мирський, і Єрмей, пресвітер, були учнями апостола Тита. За проповідь християнства серед язичників вони зазнали тяжких тортур і мученицької смерті, залишившись вірними Христу до кінця.
Який сьогодні, 4 листопада 2025 року, день в Україні
В Україні сьогодні відзначають День залізничника – професійне свято працівників, завдяки яким щодня функціонує одна з найважливіших транспортних систем держави. Їхня праця забезпечує комфорт і безпеку мільйонів пасажирів, своєчасний ремонт колій та стабільне перевезення вантажів попри виклики воєнного часу.
Також на цю дату припадає День українського фрилансера – неофіційне сучасне свято, започатковане у 2021 році та присвячене незалежним спеціалістам різних сфер.
Хто святкує день ангела 4 листопада 2025 року
Іменини сьогодні відзначають Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон та Степан.
Привітайте рідних, друзів і знайомих із цими іменами теплими словами та побажайте їм міцного здоров’я, миру й натхнення.
Що не можна робити 4 листопада 2025 року
- Втягуватися у конфлікти чи суперечки.
- Переобтяжувати себе важкою фізичною роботою або складними домашніми справами.
- Довго працювати за комп’ютером, читати або дивитися телевізор – очі цього дня особливо вразливі.
- Курити або зловживати алкоголем.
- Дивитися довго в дзеркало – за повір’ям, це може викликати внутрішній неспокій і невдоволення собою.
- Давати чи брати гроші в борг — вважається, що це може “винести” достаток із дому.
Що можна робити сьогодні
Цього дня сприятливо займатися саморозвитком, навчанням і духовними практиками. Це день пошуку внутрішніх істин, коли добре працювати над собою, позбуваючись негативних рис і зайвих страхів.
Можна сміливо починати нові справи – вони матимуть позитивний розвиток. Корисно приділяти час хобі, творчості, улюбленим заняттям, що приносять задоволення та розслаблення.
Харчування цього дня має бути легким, натуральним і обов’язково приємним на смак. Дозвольте собі відпочинок, уникайте стресів і не перевантажуйте тіло чи розум.
Стрижка сьогодні вважається сприятливою – вона символічно “обрізає” старі перешкоди, покращує фінансовий стан і сприяє прихильності керівництва.
Народні прикмети на 4 листопада 2025 року
- Якщо вранці з’явився туман – зима буде м’якою.
- Вітер із півночі – на холод і заметілі, із заходу – на дощі.
- Роса чи волога на землі – до доброго врожаю наступного року.
- Ясний і тихий день – до тривалої гарної погоди.