Сьогодні, 6 листопада, в Україні відзначають День визволення Києва від нацистських загарбників.

На міжнародному рівні дата присвячена одразу кільком важливим подіям – це День запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів, Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти, Міжнародний день проєктного менеджера, Всесвітній день без паперу та День саксофона.

Для православних вірян 6 листопада – день вшанування святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського.

Факти ICTV зібрали головні події цього дня – читайте, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 6 листопада 2025 року

Сьогодні православна церква вшановує святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського.

Він жив у IV столітті, походив із грецького міста Солунь (нині Салоніки) і був учнем патріарха Олександра. Після смерті наставника Павло став архієпископом Константинополя.

Святий відомий своєю непохитною вірою та боротьбою з аріанською єрессю, яка заперечувала божественність Ісуса Христа. Через це його неодноразово виганяли з кафедри, засилали й переслідували, але він не зрікся православ’я.

Помер Павло мученицьки – був задушений у вигнанні близько 350 року. За вірність вченню церкви його називають ісповідником, тобто тим, хто сповідував істину навіть перед смертю.

Який сьогодні, 6 листопада 2025 року, день в Україні

У День визволення Києва від нацистських загарбників неможливо не проводити історичні паралелі. Адже сьогодні, як і 80 років тому, українці боронять свою землю від ворога, який несе руйнування, біль і смерть.

У ці сумні та важкі часи Київ знову став символом стійкості – містом, яке у Другу світову війну часу пережило роки окупації та відновилося з руїн.

Пам’ять про тих, хто звільняв столицю тоді, переплітається зі звитягою сучасних захисників, завдяки яким мрії російських окупантів про “Київ за три дні” не просто розбилися вщент, а й ніколи не будуть здійснені.

Хто святкує день ангела 6 листопада 2025 року

Сьогодні не забудьте привітати знайомих хлопчиків та чоловіків, яких звати Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола та Павло.

Серед дівчат та жінок день ангела святкують Єфросинії, Клавдії, Ніни та Олександри.

Що не можна робити 6 листопада 2025 року

Сваритися та лаятися.

Укладати великі бізнес-угоди.

Вживати грубу тваринну їжу.

Займатися сексом.

Виносити сміття.

Давати чи брати гроші в борг.

Що можна робити сьогодні

Найкраще присвятити цей день очищенню. Можна навести лад у домі, на роботі, розібрати завали справ і думок. Прибирання, догляд за собою, медитація або прогулянка на свіжому повітрі принесуть відчуття внутрішнього спокою.

День сприятливий для творчих людей – саме сьогодні можуть з’явитися вдалі ідеї чи натхнення на нові починання. Добре планувати подорожі, невеликі поїздки або зміни в оточенні.

Місяць у Тельці створює атмосферу стабільності, тому корисно займатися рутинними справами, закупівлею продуктів або дрібним ремонтом. Також цей день ідеальний для прояву турботи, добрих справ і підтримки близьких.

Народні прикмети на 6 листопада 2025 року

Туман зранку чи легка імла – зима буде теплою.

Якщо птахи ховають голови під крила – чекайте холодів.

Якщо вітер дме з півночі – скоро випаде перший сніг.

Багато листя на деревах – зима буде затяжною.

Якщо ввечері навколо Місяця видно коло – чекайте на вітер та мокрий сніг.

