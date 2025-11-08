Маруновий берет, гасло Завжди перші і меч Архангела Михаїла на емблемі – усе це маркери звитяжного війська, яке тримає першу лінію оборони України.

У 2025 році День Десантно-штурмових військ ЗСУ офіційно змінив дату.

Ця календарна правка стала кроком, що підкреслює глибоку зміну армійських традицій, відрив від радянського минулого і визнання тих, хто щодня ризикує життям на передовій.

Коли День ДШВ в Україні у 2025 році – нова дата свята

Згідно з указом президента України № 817/2025 День Десантно-штурмових військ ЗСУ з 2025 року відзначають 8 листопада.

Ця дата збігається з днем вшанування Архістратига Михаїла – небесного покровителя українських десантників.

За старим стилем свято припадало на 21 листопада, але після переходу на новоюліанський календар держава адаптувала і військові пам’ятні дні. Це рішення чітко заявляє про нашу українську ідентичність.

День десантно-штурмових військ ЗСУ: як виникло свято

Після розпаду СРСР Україна почала формувати власні десантні частини. Спочатку святкування відбувалося за радянською традицією – 2 серпня. Проте у 2017 році було ухвалене історичне рішення, яке вплинуло на саму військову структуру.

Цей рід військ отримав назву Десантно-штурмові війська України (ДШВ ЗСУ).

Змінено символіку, шеврони, девіз і головні атрибути.

Дата свята була перенесена на 21 листопада, яка теж тепер змінена на 8 листопада.

Разом із тим змінилися й символи десантно-штурмових військ України, зокрема наші десантники та штурмовики носять марунові берети замість блакитних радянського зразка.

Прапори та штандарти оновлені у 2017 році згідно з національними стандартами. Також у побуті та культурі воїнів закріпився образ єнота як неформального символу спритності та витривалості.

Підрозділи ДШВ з перших днів повномасштабного вторгнення і донині тримають фронт. День ДШВ – це вшанування тих, хто виконує найскладніші завдання на найнебезпечніших ділянках. Це гарна нагода подякувати нашим героям за вільну Україну та кожен новий день.

