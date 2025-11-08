Собор архистратига Михаїла – одне з найважливіших церковних свят. Цей день присвячено архангелу Михаїлу, який вважається очільником усіх ангелів і захисником вірян від злих сил.

Собор архистратига Михаїла 2025: дата та історія свята

Традиційно Собор архистратига Михаїла відзначається 8 листопада. У 2025 році свято припадає на вихідний день – суботу.

Історія цього дня пов’язана з рішенням Лаодикійського собору, який засудив поклоніння ангелам як творцям і правителям світу. Тоді святі отці постановили шанувати ангелів як служителів Божих, охоронців людського роду, встановивши Собор Архістратига Михаїла та інших небесних сил 8 листопада.

Зараз дивляться

Дата обумовлена тим, що в епоху встановлення свята листопад був дев’ятим місяцем року, і його вибір символізує дев’ять ангельських чинів. Восьме число вказує на день Страшного суду.

Собор архистратига Михаїла: традиції і заборони

У Михайлів день заведено відвідувати богослужіння в церкві, ставити свічку за захист дому та близьких.

До архангела звертаються у молитві і просять про допомогу у вирішенні складних життєвих питань, про зцілення, захист у подорожах та від темних сил. Українці просять Михаїла уберегти захисників і захисниць, що боронять нашу країну від ворога.

Зі святом Собора архистратига Михаїла пов’язано чимало обмежень. Цього дня не можна сваритися, лихословити, ображати інших, займатися важкою працею, користуватися гострими предметами та відмовляти у допомозі.

Також в цю дату не мили голову, щоб не “змити розум”, а ще – не викидали їжу після застілля, а роздавали рідним, сусідам чи нужденним. Михайлів день варто присвятити молитві, вдячності і добрим справам.

Собор архистратига Михаїла: привітання в картинках

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.