Сьогодні, 8 листопада, православні віряни відзначають Собор Архистратига Михаїла – одне з найшанованіших свят у християнському календарі. Архистратиг Михаїл вважається захисником віри, воїном проти сил зла та небесним покровителем України.

Цього року на цю дату вперше припав День Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Раніше його відзначали 21 листопада.

На міжнародному рівні дата присвячена одразу кільком подіям. Це Всесвітній день піаніста, Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів, Всесвітній день містобудування, а також День солідарності з інтерсекс-людьми й Всесвітній день без Wi-Fi.

Факти ICTV зібрали головні події цього дня – читайте, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 8 листопада 2025 року

На цей день припадає велике церковне свято – Собор Архистратига Михаїла.

У православній традиції, архангел вважається головнокомандувачем небесного воїнства, заступником вірян і переможцем сил зла. Його часто зображують як воїна у сяючих обладунках, що вражає диявола своїм мечем.

Архістратиг Михаїл є покровителем Києва, а також Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Який сьогодні, 8 листопада 2025 року, день в Україні

У 2025 році День Десантно-штурмових військ Збройних сил України вперше офіційно відзначають 8 листопада. У той самий день, коли вшановують Архистратига Михаїла — небесного покровителя воїнів і захисника від зла.

Ця календарна зміна стала важливим кроком, що підкреслює відрив від радянських традицій і формування власної української військової ідентичності.

Раніше свято відзначали 21 листопада, однак після переходу на новоюліанський календар держава адаптувала й військові пам’ятні дати, об’єднавши їх із духовними символами українського воїнства.

Хто святкує день ангела 8 листопада 2025 року

Сьогодні слід привітати іменинників, яких звати Гаврило, Михайло, Павло та Марта.

У цей день заведено бажати сили духу, мудрості та захисту від усякого зла.

Що не можна робити 8 листопада 2025 року

Працювати фізично або займатися важкими хатніми справами.

Сваритися, лаятися, ображати інших і навіть думати негативно.

Планувати важливі справи чи ухвалювати серйозні рішення.

Проходити лікувальні процедури — вони можуть мати непередбачуваний ефект.

Робити необдумані покупки чи витрачати час на порожні розмови.

Що можна робити сьогодні

8 листопада – день, коли варто бути уважним до знаків навколо. Усе, що трапляється цього дня, віддзеркалює наш внутрішній стан, тому потрібно спостерігати за подіями й робити висновки.

Корисно присвятити час молитві або добрим справам. У день Архистратига Михаїла особливо важливі духовна рівновага, вдячність і щирість.

Рекомендується більше рухатись, гуляти на свіжому повітрі, адже це допоможе не піддатися апатії. Також час сприятливий для легких контактів і знайомств.

Народні прикмети на 8 листопада 2025 року

Іній зранку – до суворої та сніжної зими.

Червона зоря або захід сонця – на швидке похолодання.

Якщо день теплий – зима буде з відлигами.

Сніг у цей день віщує хороший урожай наступного року.

Гуси стоять на одній нозі – до сильних морозів.

Вітер з півдня – до м’якої й вологої зими, із півночі – до морозів.

