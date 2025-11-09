Грудень у церковній традиції присвячений очікуванню Різдва Христового. Для християн останній місяць року означає духовне зосередження, молитву й підготовку до свята, що нагадує про вічні цінності.

У цей період віряни вшановують пророків, святих і мучеників, а також дотримуються Різдвяного посту. Серед найшанованіших дат — день святого Миколая та Святвечір.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на грудень 2025 року, щоби ви не попустили жодну з важливих подій.

Зараз дивляться

Церковні свята у грудні 2025 року

  • 1 грудня – святого пророка Наума;
  • 2 грудня – святого пророка Авакума;
  • 3 грудня – святого пророка Софонії;
  • 4 грудня – святої великомучениці Варвари, святого преподобного Дамаскина;
  • 5 грудня – святого преподобного Сави Освященного;
  • 6 грудня – святого Миколая-чудотворця;
  • 7 грудня – святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;
  • 8 грудня – святого преподобного Патапія;
  • 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
  • 10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;
  • 11 грудня – святого преподобного Даниїла Стовпника;
  • 12 грудня – святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;
  • 13 грудня – святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста;
  • 14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія і Калиніка;
  • 15 грудня – святого священномученика Єлевтерія, святого преподобного Павла;
  • 16 грудня – святого пророка Аггея;
  • 17 грудня – святих Праотців, святого пророка Даниїла, святих Ананії, Азарії та Мисаїла;
  • 18 грудня – святого мученика Севастіяна і його дружини;
  • 19 грудня – святого мученика Боніфатія;
  • 20 грудня – Передсвято Різдва Христового, святого священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 21 грудня – святої мучениці Юліани;
  • 22 грудня – святої великомучениці Анастасії;
  • 23 грудня – святих десяти мучеників Критських
  • 24 грудня – Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії;
  • 25 грудня – Різдво Христове;
  • 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці та святого Йосифа Обручника;
  • 27 грудня – святого апостола, первомученика й архідиякона Стефана;
  • 28 грудня – двадцяти тисяч мучеників, спалених у Нікомидії;
  • 29 грудня – святих дітей, убитих у Вифлеємі, святого преподобного Маркелла;
  • 30 грудня – святої мучениці Анісії, святого преподобного Зотика;
  • 31 грудня – віддання Різдва Христового, святої преподобної Меланії (Маланки).
Читайте також
Церковний календар на листопад 2025: важливі події останнього місяця осені
церковний календар на листопад 2025 року

Пов'язані теми:

КалендарЦерковні свята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.