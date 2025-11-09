Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
Церковний календар на грудень 2025: коли Миколая, Святвечір та Маланки
Грудень у церковній традиції присвячений очікуванню Різдва Христового. Для християн останній місяць року означає духовне зосередження, молитву й підготовку до свята, що нагадує про вічні цінності.
У цей період віряни вшановують пророків, святих і мучеників, а також дотримуються Різдвяного посту. Серед найшанованіших дат — день святого Миколая та Святвечір.
Факти ICTV зібрали повний церковний календар на грудень 2025 року, щоби ви не попустили жодну з важливих подій.
Церковні свята у грудні 2025 року
- 1 грудня – святого пророка Наума;
- 2 грудня – святого пророка Авакума;
- 3 грудня – святого пророка Софонії;
- 4 грудня – святої великомучениці Варвари, святого преподобного Дамаскина;
- 5 грудня – святого преподобного Сави Освященного;
- 6 грудня – святого Миколая-чудотворця;
- 7 грудня – святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;
- 8 грудня – святого преподобного Патапія;
- 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;
- 11 грудня – святого преподобного Даниїла Стовпника;
- 12 грудня – святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;
- 13 грудня – святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста;
- 14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія і Калиніка;
- 15 грудня – святого священномученика Єлевтерія, святого преподобного Павла;
- 16 грудня – святого пророка Аггея;
- 17 грудня – святих Праотців, святого пророка Даниїла, святих Ананії, Азарії та Мисаїла;
- 18 грудня – святого мученика Севастіяна і його дружини;
- 19 грудня – святого мученика Боніфатія;
- 20 грудня – Передсвято Різдва Христового, святого священномученика Ігнатія Богоносця;
- 21 грудня – святої мучениці Юліани;
- 22 грудня – святої великомучениці Анастасії;
- 23 грудня – святих десяти мучеників Критських
- 24 грудня – Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії;
- 25 грудня – Різдво Христове;
- 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці та святого Йосифа Обручника;
- 27 грудня – святого апостола, первомученика й архідиякона Стефана;
- 28 грудня – двадцяти тисяч мучеників, спалених у Нікомидії;
- 29 грудня – святих дітей, убитих у Вифлеємі, святого преподобного Маркелла;
- 30 грудня – святої мучениці Анісії, святого преподобного Зотика;
- 31 грудня – віддання Різдва Христового, святої преподобної Меланії (Маланки).
