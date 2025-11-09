Грудень у церковній традиції присвячений очікуванню Різдва Христового. Для християн останній місяць року означає духовне зосередження, молитву й підготовку до свята, що нагадує про вічні цінності.

У цей період віряни вшановують пророків, святих і мучеників, а також дотримуються Різдвяного посту. Серед найшанованіших дат — день святого Миколая та Святвечір.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на грудень 2025 року, щоби ви не попустили жодну з важливих подій.

Церковні свята у грудні 2025 року

1 грудня – святого пророка Наума;

2 грудня – святого пророка Авакума;

3 грудня – святого пророка Софонії;

4 грудня – святої великомучениці Варвари, святого преподобного Дамаскина;

5 грудня – святого преподобного Сави Освященного;

6 грудня – святого Миколая-чудотворця;

7 грудня – святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;

8 грудня – святого преподобного Патапія;

9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;

11 грудня – святого преподобного Даниїла Стовпника;

12 грудня – святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;

13 грудня – святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста;

14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія і Калиніка;

15 грудня – святого священномученика Єлевтерія, святого преподобного Павла;

16 грудня – святого пророка Аггея;

17 грудня – святих Праотців, святого пророка Даниїла, святих Ананії, Азарії та Мисаїла;

18 грудня – святого мученика Севастіяна і його дружини;

19 грудня – святого мученика Боніфатія;

20 грудня – Передсвято Різдва Христового, святого священномученика Ігнатія Богоносця;

21 грудня – святої мучениці Юліани;

22 грудня – святої великомучениці Анастасії;

23 грудня – святих десяти мучеників Критських

24 грудня – Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії;

25 грудня – Різдво Христове;

26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці та святого Йосифа Обручника;

27 грудня – святого апостола, первомученика й архідиякона Стефана;

28 грудня – двадцяти тисяч мучеників, спалених у Нікомидії;

29 грудня – святих дітей, убитих у Вифлеємі, святого преподобного Маркелла;

30 грудня – святої мучениці Анісії, святого преподобного Зотика;

31 грудня – віддання Різдва Христового, святої преподобної Меланії (Маланки).

