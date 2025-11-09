У неділю, 9 листопада, відзначається День виноградарів, виноробів та садівників України і Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Також на цю дату припадають Всесвітній день усиновлення, Всесвітній день лізингу, Міжнародний день скоромовок, Європейський день винного туризму, Всесвітній день свободи, Всесвітній день винахідника та Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобної Матрони. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 9 листопада 2025 року

Згідно з православним календарем, цього дня віряни згадують преподобну Матрону Константинопольську.

Вона була християнською сподвижницею. Зазнала багатьох прикростей від свого чоловіка, тому таємно пішла від нього і прийняла чернецтво. Матрона заснувала монастир у Константинополі, молитвами творила чудеса. Преподобна померла близько 492 року.

Який сьогодні, 9 листопада 2025 року, день в Україні

Щороку у другу неділю листопада в Україні відзначається День виноградарів, виноробів та садівників. Свято було запроваджено указом президента у 2020 році. Цього дня варто привітати всіх, хто причетний до виноробної справи.

Також 9 листопада відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Свято започаткували, щоб відзначити вагомий працівників культури та аматорів у відродження української національної культури, розвиток народної творчості, активну культурно-просвітницьку діяльність.

Хто святкує день ангела 9 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники тких імен: Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій та Федір.

Що не можна робити 9 листопада 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Народні прикмети не радять планувати важливі зустрічі цього дня, бо все може піти шкереберть.

Також не рекомендується віддавати свій старий одяг, інакше позбудетеся достатку. Згідно з місячним календарем, 9 листопада не варто контактувати із незнайомими людьми.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прибирати, прати, займатися рукоділлям, творчістю та різними домашніми справами.

Цього дня бажано очищати помешкання, а також тіло та думки. Можна проаналізувати своє минуле, вибачитися за погані вчинки. Усі прояви негативних емоцій потрібно стримувати, а ще краще – трансформувати у позитивні.

Народні прикмети на 9 листопада 2025 року

Дощить – до гарного врожаю пшениці наступного року.

На деревах іній – овес наступного року не вродить.

Снігопад – негода затягнеться.

Сніг лежить на вологій землі – до ранньої і теплої весни.

