У вівторок, 11 листопада, відзначається Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день оригамі, Всесвітній день шопінгу, День пам’яті тварин-жертв війни та День пам’яті загиблих у Першій світовій війні.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Теодора Студита. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 11 листопада 2025 року

За православним календарем, цього дня віряни згадують преподобного Теодора Студита. Він народився у родині збирача податків Фотіна та його дружини Феоктісти, здобув гарну освіту.

Преподобний прийняв чернецтво у монастирі Сакудіон, а пізніше став настоятелем цієї обителі. Теодор зазнав чимало страждань за іконошанування, його неодноразово ув’язнювали.

Він помер 11 листопада 826 року в монастирі Святого Трифона у Віфінії. Мощі преподобного були перенесені у Студійську обитель 845 року.

Хто святкує день ангела 11 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Тимофій, Федір, Яків та Стефанія.

Усіх, хто носить ці імена, традиційно вітають із днем ангела, бажаючи міцного здоров’я, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 11 листопада 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Не можна відмовляти у допомозі. Народні прикмети не радять переїдати, довго спати і позичати гроші.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна прибирати, прати, готувати, займатися творчістю, рукоділлям та іншими домашніми справами.

11 листопада потрібно перебрати посуд, позбутися тріснутих чашок і тарілок, щоб у домі був достаток. Вдалий день для активних дій, визначення мети, вибору професії, побудови кар’єри й переходу на нову роботу.

Сьогодні можна починати нові справи – вони увінчаються успіхом. Також варто приділити час спорту.

Народні прикмети на 11 листопада 2025 року

Тепла, але похмура погода – до теплої і м’якої зими.

Вночі багато зірок на небі – наступного року буде багато грибів.

Дощ чи мокрий сніг – до грудня ще потеплішає.

Тепло і сонячно – чекайте на похолодання.

