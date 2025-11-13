У четвер, 13 листопада, відзначається Міжнародний день незрячих, Всесвітній день доброти, Всесвітній день якості та День симфонічного металу.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителя Івана Златоустого, архиєпископа Константинопольського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 13 листопада 2025 року

Згідно з православним календарем, цього дня віряни згадують святителя Івана Златоустого, архиєпископа Константинопольського. Він був блискучим оратором, адвокатом і релігійним полемістом.

Зараз дивляться

Іван Золотоустий народився у 347 році в Антіохії у сім’ї християн. Він навчався риториці у відомого софіста Лібанія, займався адвокатською практикою, а у віці 22 років прийняв чернецтво.

У 398 році Івана обрали архієпископом Константинополя, де він провів реформи церковного життя та боровся з розкішшю духівництва й імператорського двору. За це був двічі засланий і помер 407 року у вигнанні. Йому приписують укладення Божественної літургії Івана Златоустого та численні тлумачення Святого Письма.

Хто святкує день ангела 13 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають Герман та Іван. Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 13 листопада 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять скупитися, інакше проведе наступний рік у бідності. Згідно з місячним календарем, 13 листопада не можна починати нові справи, піддаватися провокаціям, сумніватися у своїх діях, зловживати алкоголем і переїдати.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна прибирати, прати, готувати, займатися творчістю, рукоділлям та іншими домашніми справами.

13 листопада вважається вдалим днем для завершення справ та очищення помешкання. Бажано уникати великих скупчень людей – підвищується ризик злочинів, зіткнень і хуліганства.

Народні прикмети на 13 листопада 2025 року

Вдень сильно сніжить – вночі буде мороз.

Іній на деревах – наступний рік буде врожайним.

Зірки мерехтять уночі – до сніжної та вітряної погоди.

Вдень сильний вітер – до потепління.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.