День Святого Миколая – одне з найулюбленіших свят, якого з нетерпінням чекають у кожній родині. Особливо радіють йому діти, адже саме цього дня під подушкою можна знайти маленькі сюрпризи та подарунки, які дарують віру в диво та святковий настрій.

Коли День святого Миколая у 2025 році та які традиції пов’язані зі святом, читайте в нашому матеріалі.

День святого Миколая: дата за новим календарем

Святого Миколая шанують двічі на рік. Один із днів пов’язаний із перенесенням його мощей, у травні. Проте головне вшанування святого традиційно припадає на грудень.

День святого Миколая, дата за старим календарем якого припадала на 19 грудня, тепер святкують раніше. Адже з 2023 року православна церква запровадила новий церковний календар, у якому дати більшості свят змістилися на 13 днів. Тож нині День святого Миколая відзначають 6 грудня (цього року субота).

Незалежно від обраної дати, додаткового вихідного в Україні не передбачено, адже свято не є державним.

Історія свята

Цьому святу вже багато століть. Воно виникло приблизно після 345 року від Різдва Христового і присвячене дню, коли один із видатних послідовників Христа був покликаний на Небо. Цього святого звали Микола. Він служив у стародавній Лікії, у місті Мира (територія сучасного турецького Демре), де обіймав посаду єпископа місцевої церкви.

Миколай народився заможною людиною, але, прийнявши вчення Христа, отримав дари Святого Духа. Виконуючи заповіді Божі та проповідуючи спасіння, він не залишався осторонь чужих потреб.

Особливу увагу приділяв допомозі бідним і знедоленим, проявляючи щиру доброту та безкорисливість. Його добрі справи та благодійність стали прикладом для наступних поколінь.

День святого Миколая: традиції у різних країнах

Звичай святкувати День святого Миколая бере початок у середньовічній Німеччині. Там батьки дарували дітям новий одяг, іграшки, солодощі та шкільне приладдя, ховаючи подарунки так, щоб малюки знаходили їх вночі. Таємничість створювала відчуття дива та віри в Святого.

Згодом ця традиція поширилася на сусідні країни, зокрема на Польщу, а звідти – на Правобережну Україну, яка тоді входила до складу Речі Посполитої.

Існує ще одна легенда, що пояснює походження звичаю класти подарунки під подушку чи у шкарпетки. Миколай вирішив допомогти трьом сестрам, яких через бідність ніхто не хотів брати в дружини. Він підкинув їм невеличкі мішечки із золотом, які випадково впали у шкарпетки, що сохнули біля каміна. З того часу Святий Миколай продовжує таємно допомагати нужденним.

Традиції святкування Дня святого Миколая 2025 в Україні

В Україні святкування Миколая має численні регіональні особливості. На Слобожанщині після церкви збиралися селяни і готували пиво, а дітям випікали особливе печиво – миколайчики. У Харківській області святкували триденні Миколині святки з кутею та узваром.

На Поділлі чекали полазника – першого гостя, що мав принести позитивну енергетику в дім. Також існувала традиція миритися з ворогами. Дівчата, які планували вихід заміж, готували одяг і прикраси для зустрічі зі сватами.

Чоловіки першими прокидалися вранці, обходили двір, годували худобу й промовляли:

– Дай, Боже, добрий день. Щоби худібонька здорова була, та й я з тобою, ще й зі своєю жоною.

На Київщині худобу окропляли свяченою водою, просячи захисту для господарства й родини. Миколай вважається покровителем бранців, подорожуючих та моряків.

Сучасні традиції святкування Дня святого Миколая

Серед дітей з’явилася звичка писати листи Святому Миколаю з переліком добрих вчинків, вибаченням за погані та проханням про подарунки. Сьогодні цю традицію перейняли й дорослі, які напередодні свята обирають подарунки близьким. Також у цей день прийнято читати вірші та присвячені святому твори.

