Сьогодні, 14 листопада, у світі відзначають низку важливих міжнародних подій. Це Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, Міжнародний день логопеда, День операційної медичної сестри та Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей.

Для православних вірян це день пам’яті святого апостола Пилипа, одного з найближчих учнів Ісуса Христа.

Факти ICTV зібрали головні події цього дня – дізнавайтеся , які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 14 листопада 2025 року

Цього дня віряни вшановують святого апостола Пилипа – наймолодшого з учнів Ісуса Христа. Він проповідував Євангеліє у Фригії та Скіфії, зцілював хворих і звершував чудеса, серед яких і воскресіння немовляти, уже оплакуваного матір’ю.

У народі цей день називають Пилипівкою, після нього починається Різдвяний піст. Побачивши воскресіння Спасителя, апостол Пилип поніс Його вчення народам, за що не раз зазнавав переслідувань від правителів і єретиків.

За переказами, у місті Єраполі святого Пилипа разом із Варфоломієм розіп’яли за проповідування християнства. На місці, де пролилася його кров, виросла виноградна лоза, що стало символом віри та відродження.

Хто святкує день ангела 14 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір та Ганна.

Усіх, хто носить ці імена, вітають із днем небесного покровителя, бажаючи міцної віри, доброти й духовної сили.

Що не можна робити 14 листопада 2025 року

Починати нові справи, підписувати важливі документи або ризикувати грошима – велика ймовірність втрат.

Піддаватися емоціям, проявам агресії чи злості. Енергія дня провокує конфлікти, сварки та хуліганство.

Перебувати в місцях великого скупчення людей – підвищується небезпека непорозумінь і навіть злочинів.

Переїдати, уживати алкоголь чи надмірну кількість кави – це посилює негативні емоції.

Залишати безлад і бруд в оселі – вважається, що це притягує негаразди.

Що можна робити сьогодні

14 листопада – день, коли варто завершувати розпочаті справи, а не починати нові. Це сприятливий час для наведення ладу в домі.

Під впливом Місяця у знаку Діви зростає практичність і уважність, тому день підходить для кропіткої, монотонної роботи, наведення порядку чи планування побутових справ.

Також день сприятливий для самодисципліни, саморозвитку й догляду за собою.

Народні прикмети на 14 листопада 2025 року

Якщо на Пилипа день теплий – зима буде м’якою і короткою.

Іній на деревах – до врожайного року.

Сніг упав цього дня – чекайте навесні на повінь.

Якщо листя ще тримається на деревах – зима буде суворою.

