У суботу, 15 листопада, відзначається Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні, Міжнародний день сиру і хліба, Європейський день музичної терапії та Всесвітній день павича.

У церковному календарі сьогодні – початок Різдвяного посту і день пам’яті святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 15 листопада 2025 року

Згідно з православним календарем, 15 листопада розпочинається Різдвяний піст 2025, метою якого є очищення душі і тіла перед Різдвом Христовим. Він триватиме 40 днів – до 24 грудня включно.

Зараз дивляться

У цей період віряни утримуються від вживання м’яса, яєць, молочних продуктів, алкоголю, важкої і смаженої їжі. В окремі дні дозволяється вино і риба.

Також цього дня віряни згадують святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва. Гурій і Самон прийняли мученицьку смерть під час гонінь на християн при правлінні імператора Діоклетіана. Авів постраждав за часів імператора Ліцинія, його спалили живцем за відмову принести жертви язичницьким богам.

Хто святкує день ангела 15 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 15 листопада 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти. Народні прикмети не радять скупитися, інакше гроші покинуть ваш дім.

Що можна робити сьогодні

У народі вірили, що святий Гурій допомагає лікувати зубні хвороби, тому йому молилися про зцілення. Сьогодні можна прибирати, прати, готувати та займатися іншими домашніми справами.

15 листопада є сприятливим для вдосконалення своїх здібностей і занять різними хобі. Можна починати нові справи. Також у перший день Різдвяного посту рекомендується зробити будь-яку добру справу.

Народні прикмети на 15 листопада 2025 року

Погожий, але похмурий день – до поганої погоди в травні.

Випало багато снігу – наступного року буде гарний урожай.

Вранці небо ясне – чекай на заморозки.

Снігурі кричать – до похолодання.

Сильний вітер – така погода протримається до Миколая (6 грудня).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.