День працівників радіо, телебачення та зв’язку — це професійне свято всіх, хто щодня забезпечує українців перевіреною інформацією і стабільним зв’язком.

В Україні свято відзначають 16 листопада. Дату встановлено указом президента у 1994 році, щоб вшанувати внесок людей, які працюють у сфері теле- і радіокомунікацій. До слова, саме 16 листопада 1924 року в Харкові вийшла в ефір перша передача Українського радіо.

Сьогодні варто привітати журналістів, редакторів, видавців, операторів та зв’язківців, які щодня підтримують інформаційну стійкість держави.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку 2025 у картинках, віршах і прозі.

День працівників радіо, телебачення та зв’язку 2025 – картинки

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку у віршах і прозі

***

Зі святом усіх, хто працює у сфері радіомовлення, телебачення та зв’язку України! Бажаємо вам професійних успіхів, натхнення, кохання, гарного настрою та позитивних емоцій. Дякуємо за вашу нелегку, але вкрай важливу роботу!

***

З радіо і на ТБ голос рідний

Знов лунає в оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть!

***

Вітаю з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку! Бажаю завжди бути на хвилі успіху, жити тільки з хорошими новинами і завжди зберігати оптимізм. Нехай здійснюються всі ваші мрії. Бажаю ловити частоти щастя й удачі в житті.

***

Скільки років світяться екрани

Зранку і до вечора, вночі…

Робота телевізійників в пошані

Відданих вам і вдячних глядачів.

Зі святом, друзі!

Нових злетів!

***

З Днем працівників радіо, телебачення і зв’язку України! Дякую за нелегку працю і професіоналізм: сміливо говорити правду та доносити українцям найважливішу інформацію. Нехай техніка не підводить, а сучасні технології тільки збільшать спектр послуг і обсяг мовлення.

***

Бажаємо телевізійникам здоров’я багато,

Щоб жили ви не лише на зарплату!

Прекрасних, розумних вам передач,

В житті щоб ніколи не було невдач!

***

