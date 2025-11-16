День працівників радіо, ТБ та зв’язку: привітання для медійників і фахівців зв’язку
День працівників радіо, телебачення та зв’язку — це професійне свято всіх, хто щодня забезпечує українців перевіреною інформацією і стабільним зв’язком.
В Україні свято відзначають 16 листопада. Дату встановлено указом президента у 1994 році, щоб вшанувати внесок людей, які працюють у сфері теле- і радіокомунікацій. До слова, саме 16 листопада 1924 року в Харкові вийшла в ефір перша передача Українського радіо.
Сьогодні варто привітати журналістів, редакторів, видавців, операторів та зв’язківців, які щодня підтримують інформаційну стійкість держави.
З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку 2025 у картинках, віршах і прозі.
День працівників радіо, телебачення та зв’язку 2025 – картинки
Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку у віршах і прозі
***
Зі святом усіх, хто працює у сфері радіомовлення, телебачення та зв’язку України! Бажаємо вам професійних успіхів, натхнення, кохання, гарного настрою та позитивних емоцій. Дякуємо за вашу нелегку, але вкрай важливу роботу!
***
З радіо і на ТБ голос рідний
Знов лунає в оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть!
***
Вітаю з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку! Бажаю завжди бути на хвилі успіху, жити тільки з хорошими новинами і завжди зберігати оптимізм. Нехай здійснюються всі ваші мрії. Бажаю ловити частоти щастя й удачі в житті.
***
Скільки років світяться екрани
Зранку і до вечора, вночі…
Робота телевізійників в пошані
Відданих вам і вдячних глядачів.
Зі святом, друзі!
Нових злетів!
***
З Днем працівників радіо, телебачення і зв’язку України! Дякую за нелегку працю і професіоналізм: сміливо говорити правду та доносити українцям найважливішу інформацію. Нехай техніка не підводить, а сучасні технології тільки збільшать спектр послуг і обсяг мовлення.
***
Бажаємо телевізійникам здоров’я багато,
Щоб жили ви не лише на зарплату!
Прекрасних, розумних вам передач,
В житті щоб ніколи не було невдач!
***