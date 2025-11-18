Сьогодні, 18 листопада, в Україні відзначають День сержанта Збройних Сил України. Православні віряни вшановують мучеників Платона Анкірського і Романа Кесарійського.

У світі на цю дату припадає Всесвітній день запобігання та зцілення від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та насильства над дітьми.

Також 18 листопада відзначається День Міккі Мауса – персонажа, з якого почалася історія анімаційної імперії Disney.

Факти ICTV зібрали головні події цього дня — дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 18 листопада 2025 року

Сьогодні православні віряни вшановують пам’ять святих мучеників Платона Анкірського та Романа Кесарійського, що загинула за християнську віру III–IV століть.

Святий Платон, родом із Анкіри (сучасна Анкара), з молодих років проповідував християнство серед язичників. Він відкрито виступав проти язичницьких культів, за що був заарештований та зазнав жорстоких катувань. Після тривалих тортур Платона стратили, але його непохитність зробила його одним із найшанованіших мучеників ранньої церкви.

Святий Роман був дияконом у Кесарії Палестинській. Під час переслідувань християн він закликав людей не зрікатися віри. За це Романа засудили, відсікли язик, але навіть після цього він продовжував звіщати про Христа. Зрештою святого стратили у в’язниці.

Який сьогодні, 18 листопада 2025 року, день в Україні

Сьогодні відзначають День сержанта Збройних Сил України – свято, присвячене військовим, на яких тримається бойова дисципліна та управління підрозділами.

У сучасному форматі цей день запроваджено президентським указом від 19 квітня 2019, зокрема було оновлено дату та підкреслено значення сержантів для українського війська.ʼ

Хто святкує день ангела 18 листопада 2025 року

Іменини сьогодні відзначають Микола, Платон та Роман. Не забудьте привітати із днем ангела усіх знайомих хлопчиків та чоловіків, яким звати саме так.

Що не можна робити 18 листопада 2025 року

Виконувати важку фізичну роботу.

Розпалювати вогонь без потреби – у народних віруваннях це “притягує холодну зиму”.

Вирушати в далеку дорогу – шлях може виявитися небезпечним або невдалим.

Сваритися, ображати інших, відмовляти в допомозі.

Починати нові справи та укладати шлюб.

Що можна робити сьогодні

День підходить для спокійної, рутинної роботи. Астрологи радять більше планувати, вибудовувати творчі ідеї та уникати будь-яких різких кроків.

Добре займатися внутрішніми змінами: упорядковувати справи, офіс, документи, проводити перестановки в роботі чи побуті.

У цей період варто уважно придивитися до оточення. Це гарний час, щоб визначити, хто підтримує вас у розвитку, а контакти з тими, хто пригнічує чи виснажує, краще тимчасово обмежити.

Народні прикмети на 18 листопада 2025 року

Сніг цього дня – до ранньої та холодної зими.

Ясний та тихий день – зима буде сонячною, але суворою.

Південний вітер несе мʼяку та коротку зиму.

Туман стелиться низько – чекайте швидкого потепління.

