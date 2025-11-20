День педіатра 2025: привітання для тих, хто дбає про здоров’я дітей
День педіатра — це професійне свято лікарів, які опікуються здоров’ям дітей від їхнього народження і до повноліття.
Педіатри щодня виконують надзвичайно важливу місію – допомагають маленьким пацієнтам рости здоровими та щасливими, а батькам підказують, як запобігти хворобам і створити найкращі умови для розвитку дитини.
Коли День педіатра 2025 в Україні – дата
Щороку День педіатра в Україні відзначається 20 листопада. Саме цього дня 1959 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а 1989 року – Конвенцію прав дитини, що нині є основним міжнародним документом із захисту прав дітей.
День педіатра співпадає з Днем захисту дітей та Всесвітнім днем дитини. Ці події мають на меті привернути увагу суспільства до цінності дитячого здоров’я, благополуччя і добробуту.
З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем педіатра в картинках, віршах і прозі.
Привітання з Днем педіатра в картинках
Привітання з Днем педіатра у віршах і прозі
***
Від щирого серця вітаю всіх педіатрів з професійним святом! Бажаю вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, професійних успіхів та сімейного щастя. Нехай ваша благородна праця приносить радість та задоволення, а посмішки здорових дітей будуть найкращою винагородою!
***
У вас не тільки є харизма –
Ви – знавець всього організму.
До вас воджу дитину я –
Вас знає вся наша сім’я!
Як лікар ви – профі, вищий клас,
Вітаємо зі святом! Любимо вас!
***
Дорогі педіатри, вітаємо вас із професійним святом! Дякуємо за вашу турботу та мудрість, які допомагають нашим дітям рости здоровими й щасливими. Нехай кожен день приносить вам радість від вашої благородної справи та вдячні усмішки маленьких пацієнтів.
***
Лікаря-педіатра зі святом вітаємо,
Здоров’я міцного, щастя бажаємо,
Зичимо професійного вам зросту!
І нехай все в житті буде радісно і просто!
***
З Днем педіатра! Дякуємо вам за чуйність, уважність і відданість, з якими ви щодня дбаєте про здоров’я дітей. Нехай здійснюються всі ваші мрії, а життя дарує безліч теплих і щасливих моментів. Нехай у вашому серці завжди буде стільки ж світла, скільки ви даруєте іншим.
***
Улюбленого педіатра я сьогодні
Від щирого серця вітаю,
Любові, щастя й достатку,
Усього найкращого бажаю!
***