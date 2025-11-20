День педіатра — це професійне свято лікарів, які опікуються здоров’ям дітей від їхнього народження і до повноліття.

Педіатри щодня виконують надзвичайно важливу місію – допомагають маленьким пацієнтам рости здоровими та щасливими, а батькам підказують, як запобігти хворобам і створити найкращі умови для розвитку дитини.

Коли День педіатра 2025 в Україні – дата

Щороку День педіатра в Україні відзначається 20 листопада. Саме цього дня 1959 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а 1989 року – Конвенцію прав дитини, що нині є основним міжнародним документом із захисту прав дітей.

День педіатра співпадає з Днем захисту дітей та Всесвітнім днем дитини. Ці події мають на меті привернути увагу суспільства до цінності дитячого здоров’я, благополуччя і добробуту.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем педіатра в картинках, віршах і прозі.

Привітання з Днем педіатра в картинках

Привітання з Днем педіатра у віршах і прозі

***

Від щирого серця вітаю всіх педіатрів з професійним святом! Бажаю вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, професійних успіхів та сімейного щастя. Нехай ваша благородна праця приносить радість та задоволення, а посмішки здорових дітей будуть найкращою винагородою!

***

У вас не тільки є харизма –

Ви – знавець всього організму.

До вас воджу дитину я –

Вас знає вся наша сім’я!

Як лікар ви – профі, вищий клас,

Вітаємо зі святом! Любимо вас!

***

Дорогі педіатри, вітаємо вас із професійним святом! Дякуємо за вашу турботу та мудрість, які допомагають нашим дітям рости здоровими й щасливими. Нехай кожен день приносить вам радість від вашої благородної справи та вдячні усмішки маленьких пацієнтів.

***

Лікаря-педіатра зі святом вітаємо,

Здоров’я міцного, щастя бажаємо,

Зичимо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

***

З Днем педіатра! Дякуємо вам за чуйність, уважність і відданість, з якими ви щодня дбаєте про здоров’я дітей. Нехай здійснюються всі ваші мрії, а життя дарує безліч теплих і щасливих моментів. Нехай у вашому серці завжди буде стільки ж світла, скільки ви даруєте іншим.

***

Улюбленого педіатра я сьогодні

Від щирого серця вітаю,

Любові, щастя й достатку,

Усього найкращого бажаю!

***

