Свято Введення в храм Пресвятої Богородиці – одне з дванадцяти найбільших у православному календарі.

Воно присвячене особливій події, коли трирічну Діву Марію її батьки, праведні Іоаким і Анна, привели до храму в Єрусалимі, щоб присвятити Її Богові.

Факти ICTV розповідають, коли відзначається свято у 2025 році та які існують заборони, пов’язані із цим днем.

Коли Введення в храм Пресвятої Богородиці у 2025 році

У вересні 2023 року Православна церква України провела реформу, перейшовши на новоюліанський календар. Він дозволив узгодити церковні дати з державним календарем і наблизив українську православну спільноту до загальнохристиянської традиції.

Вже минули два роки, які давали парафіям для остаточного переходу. Тож у 2025 році свято Введення в храм Пресвятої Богородиці повсюдно відзначається 21 листопада.

Традиційно Введення припадає на період Різдвяного посту, але через свій важливий статус дозволяє послаблення, що проявляється зокрема у вживанні риби та вина.

Традиції свята Введення в храм Пресвятої Богородиці

У цей день християни звертаються до Богородиці з подякою та проханнями, особливо про дітей. У храмах звершуються святкові богослужіння, а багато родин уперше приводять маленьких дітей на службу саме на Введення.

У народі це свято також називають Третьою Пречистою і пов’язують із настанням зими. Існує повір’я: яка погода на Введення – такою буде й зима.

Що не можна робити на Введення в храм Пресвятої Богородиці

У церковній та народній традиції існує низка заборон, яких дотримуються віряни.

Не можна виконувати важку фізичну працю – прибирати, прати, шити тощо.

Не варто сваритися чи лаятися – це у святковий день вважається гріхом.

Не дають і не беруть грошей у борг, щоб не притягнути фінансових труднощів.

Не проводять весілля та вінчання, оскільки триває піст.

Не починають нових справ – вважається, що вони можуть не вдатися.

Уникають гучних святкувань — день має бути тихим, родинним, у молитві.

Ці обмеження спрямовані не стільки на заборону, скільки на зосередження на духовному сенсі події – внутрішній тиші та єднанні з Богом.

