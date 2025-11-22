Сьогодні, 22 листопада, українці вшановують День пам’яті жертв голодоморів – одну з найболючіших для нас дат, яка традиційно припадає на четверту суботу останнього місяця осені.

У світі 22 листопада відзначають одразу кілька подій – Міжнародний день сина, День гуманного суспільства та Міжнародний день музиканта. Також у календарі ця дата позначена як День любові до ластовиння та Міжнародний день поінформованості про ауру.

Православна церква цього дня вшановує святого апостола Филимона і тих, що з ним, а також мученика Прокопія, читця.

Факти ICTV зібрали головні події цього дня – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 22 листопада 2025 року

Цього дня віряни вшановують апостола Филимона і тих, що з ним, а також мученика Прокопія, читця.

Святий Филимон був одним із сімдесяти апостолів Христа і належав до найближчого кола учнів апостола Павла. Разом з Архипом та мученицею Апфією він проповідував християнство у Колосах та прийняв мученицьку смерть під час гонінь на церкву.

У цей день також згадують мученика Прокопія Читця, який служив у Кесарії Палестинській. За переказами, він відмовився приносити жертви язичницьким богам і був страчений за свою віру.

Який сьогодні, 22 листопада 2025 року, день в Україні

Цього року День пам’яті жертв голодоморів припав на 22 листопада. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів українців, які загинули під час трьох голодоморів XX століття: 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років.

Наймасштабнішим і найжахливішим став Голодомор 1932-1933 років, коли, за різними оцінками, загинули від 4 до понад 7 млн людей. Голод штучно організувала радянська влада, ввівши примусові хлібозаготівлі, конфіскувавши всі харчі, застосувавши репресії та повністю заборонивши виїзд селян за межі України.

У пікові місяці смертність сягала катастрофічних масштабів, а цілі села вимирали за лічені тижні. Попри інформаційну блокаду та заборону будь-яких згадок, численні свідчення очевидців і дослідження підтвердили геноцидний характер дій радянського режиму.

Загиблих від голоду традиційно вшановують хвилиною мовчання та акцією Свічка пам’яті. Тож не забудьте ввечері запалити її, щоби трагедія українського народу ніколи не була забута.

Хто святкує день ангела 22 листопада 2025 року

Іменини сьогодні святкують Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро та Федір.

Що не можна робити 22 листопада 2025 року

Переїдати – цей день робить організм чутливим, і надлишок їжі може осісти у вигляді шлаків та солей.

Виявляти злість, роздратування чи агресію – ці емоції суперечать енергії дня і заважають очищенню.

Позичати гроші, продукти чи витрачати гроші на непотрібні речі – народні вірування застерігають про ризик втрати достатку.

Дарувати живі квіти та рушати в далекі подорожі – вважається, що це загрожує невдачами.

Що можна робити сьогодні

День сприяє початку всіх важливих процесів – від оздоровчих програм до великих довготривалих проєктів. Сьогодні добре робити перші кроки, ухвалювати рішення та організовувати свій побут і робочі завдання.

Організм гостро відчуває, що йому потрібно, тому це вдалий час для тестування продуктів і формування корисних звичок.

Енергія дня пов’язана зі щедрістю й добротою, тому варто робити добрі справи, допомагати іншим і ділитися тим, що маєш. Окрім порад, якщо вас про них не просили.

Також це вдалий день для романтики, інтимної близькості й відкриття чогось нового між партнерами.

Народні прикмети на 22 листопада 2025 року

Іній зранку – до багатого врожаю вівса наступного року.

Снігопад цього дня – негода триватиме ще близько місяця.

Ворони або галки збираються великими зграями – буде сніг.

