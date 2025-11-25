У вівторок, 25 листопада, відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномученика Климента. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 25 листопада 2025 року

Згідно з православним календарем, 25 листопада віряни згадують священномученика Климента. Він обіймав посаду четвертого Папи Римського, проповідував християнство і був сподвижником святого апостола Петра.

Через віру в Христа його відправили у заслання в Херсонес (територія сучасного Криму). Климентій продовжував проповідувати серед каторжан, за що був страчений язичниками — його прив’язали до кам’яного якоря і втопили у морі.

Хто святкує день ангела 25 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 25 листопада 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять залишати відчиненими двері або ворота, інакше накличете на себе біду. Не можна давати і позичати гроші в борг, інакше в домі не буде добробуту. Згідно з місячним календарем, 25 листопада не варто починати нові справи.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна прибирати, прати, готувати, займатися творчістю, рукоділлям та іншими справами.

Місячний календар радить виділити час для побудови планів і творчих задумів. У бізнесі день сприятливий для внутрішніх змін та перестановок.

У народі свято 25 листопада носило назву Климент Мороз, адже цього часто приходили перші справжні морози.

Народні прикмети на 25 листопада 2025 року

Ясний день – зима буде морозною і сухою.

Тепло і похмуро – чекайте на м’яку зиму.

Мороз – він триватиме до кінця року.

Сильний вітер – до хуртовин в грудні.

