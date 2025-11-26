Сьогодні, 26 листопада, у світі відзначають одразу кілька подій – Всесвітній день оливкового дерева, Міжнародний день чоботяра, а також День боротьби з ожирінням, покликаний привернути увагу до важливості здорового способу життя.

Православна церква цього дня вшановує преподобного Аліпія, стовпника, та преподобного Якова Сирійського, пустельника.

Факти ICTV зібрали головні події цієї дати – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 26 листопада 2025 року

Цього дня православна церква вшановує преподобного Аліпія, стовпника – подвижника з Малої Азії, який прожив 53 роки на стовпі в молитві та стриманості.

Він оселився на місці стародавнього язичницького гробу і збудував поруч церкву на пожертвування вірян. Аліпій з юності прагнув аскетичного життя й здобув глибоку повагу серед християн своєю стійкістю та відданістю духовному подвигу.

Також цього дня згадують преподобного Якова Сирійського, пустельника, який жив на горі біля міста Кіра в Сирії.

Він носив вериги, їв лише раз на день та перебував у постійній молитві. Перекази приписують йому дар вигнання бісів, зцілення та навіть воскресіння померлих.

Хто святкує день ангела 26 листопада 2025 року

Іменини 26 листопада відзначають Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро та Яків.

Ці імена пов’язані як зі святими подвижниками, яких сьогодні вшановує церква, так і з шанованими християнськими іменами, що мають давню традицію в Україні.

Що не можна робити 26 листопада 2025 року

Сваритися, лаятися, ображати інших.

Позичати або брати гроші в борг – прикмети пов’язують це з фінансовими втратами.

Починати ризиковані справи чи їхати в далеку дорогу – день вважається несприятливим для подорожей.

Турбувати землю (рубати надто багато дров, колоти лід) – згідно з повір’ями, це може “накликати немилість землі”.

Що можна робити сьогодні

День сприяє тиші, гармонії та розумовій роботі. Це час споглядання, інтуїції, мрій і духовних практик.

Добре займатися дослідженнями, аналітикою, науковою діяльністю, а також вправами для ментального очищення: медитацією, дихальними техніками, роботою зі словом. Корисні масаж, самомасаж, аромотерапія та процедури, спрямовані на омолодження.

Місяць у Водолії посилює потребу у свободі, творчості й експериментах. У цей період легко даються нововведення: можна братися за сміливі проєкти, пробувати несподівані рішення, ризикувати.

Також день сприятливий для емоційних покупок та невеличких приємностей.

Народні прикмети на 26 листопада 2025 року

Північний вітер – до суворої зими.

Ясний ранок – до різких морозів.

Іній на деревах – до багатого врожаю наступного року.

Дощ чи сніг – до хорошого сінокосу й вдалого врожаю.

