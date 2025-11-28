Сьогодні, 28 листопада, в Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу, а також Всеукраїнський день логіста, який традиційно припадає на останню п’ятницю листопада.

У світовому календарі ця дата позначена як День Червоної планети, присвячений запуску зонда Mariner-4 та дослідженням Марса.

Також на 28 листопада припадають Всесвітній день милосердя, Всесвітній день інформації, Міжнародний день системного інженера, а ще дві протилежні за сенсом події – Чорна п’ятницею зі знижками та День без покупок, що виступає її альтернативою.

Зараз дивляться

Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового.

Факти ICTV зібрали головні події цієї дати – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 28 листопада 2025 року

Православна церква вшановує пам’ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового. Він жив у VIII столітті та став одним із найвідоміших захисників православного вчення в час іконоборчих переслідувань.

Стефан Новий відкрито виступив проти заборони шанування ікон, за що був ув’язнений і загинув мученицькою смертю.

Який сьогодні, 28 листопада 2025 року, день в Україні

28 листопада в Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу. Це професійне свято встановлене у 2020 році указом президента, щоби підкреслити важливу роль фахівців, які протидіють відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та іншим фінансовим злочинам.

Також сьогодні відзначають Всеукраїнський день логіста, який традиційно припадає на останню п’ятницю листопада. Логісти відповідають за ефективне планування та організацію перевезень і зберігання товарів.

Хто святкує день ангела 28 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій та Ганна.

Що не можна робити 28 листопада 2025 року

Давати чи брати гроші в борг;

Сваритися, лаятися, вступати в конфлікти.

Робити прибирання після обіду.

Легковажно поводитися з вогнем – цього дня він має особливу силу.

Займатися суто розважальними, “порожніми” справами.

Займатися сексом.

Що можна робити сьогодні

День сприятливий для початку справ, планування та важливих рішень.

Особливо вдалими будуть поїздки, відрядження, переїзди чи будь-який рух

Присвятіть цей день мистецтву – поезії, музиці, театру чи глибокому кіно, яке збагатить душу.

Народні прикмети на 28 листопада 2025 року

Сніг вночі – до тривалої зими.

Сильний вітер – до нестабільної погоди.

Сухий і холодний день – до спекотного літа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.