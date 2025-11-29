У суботу, 29 листопада, відзначається Міжнародний день жінок-правозахисниць, День електронних привітань, Міжнародний день ягуара та Всесвітній день мурахоїдів.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Парамона та Філумена. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 29 листопада 2025 року

Згідно з православним календарем, 29 листопада віряни згадують святих мучеників Парамона та Філумена.

Зараз дивляться

Святий Парамон жив у III столітті за часів переслідування християн під правлінням римського імператора Декія. Його ув’язнили разом із 370 іншими християнами за відмову поклонятися язичницьким богам. Попри жорстокі катування, Парамон не зрікся своєї віри.

Святий мученик Філумен зазнав переслідувань у 274 році. Його теж піддали страшним мукам, але він не відступив від віри у Христа.

Хто святкує день ангела 29 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 29 листопада 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять прибирати і виносити сміття, щоб не винести з дому благополуччя й удачу. Не варто ділитися своїми планами, інакше все піде шкереберть.

Згідно з місячним календарем, 29 листопада не варто починати нові справи. Несприятливий день для весілля, заручин та духовних практик.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна готувати, прати, займатися творчістю, рукоділлям та іншими справами.

Місячний календар радить провести день у тиші. Також важливо контролювати свої емоції та почуття, краще не проявляти гніву чи агресії, навіть якщо вас провокуватимуть на конфлікт. День можна присвятити давно початим справам, які неможливо відкласти.

Народні прикмети на 29 листопада 2025 року

Сильний снігопад – наступний рік буде врожайним.

Йде дощ – зима буде теплою.

Хмари низько пливуть – скоро випаде сніг і почнуться морози.

Зірки світять дуже яскраво – чекайте на похолодання.

Сильний вітер – зима буде холодною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.