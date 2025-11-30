Радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ – це підрозділи, які контролюють повітряний простір країни, попереджають про загрозу та забезпечують роботу нашої протиповітряної оборони.

Саме вони виявляють ворожі ракети, безпілотники та авіацію, передаючи дані для знищення цілей засобами ППО.

Їхня робота непомітна для більшості, але критично важлива – від точності й оперативності радаристів залежить життя військових і цивільних, а також ефективність усієї системи оборони.

Коли День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ

Щороку День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ відзначають 30 листопада.

Свято було встановлене 16 вересня 2010 року наказом міністра оборони України Михайла Єжеля, враховуючи важливе значення радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ та з метою підтримання престижу військової служби у частинах і підрозділах цього роду військ.

У це свято варто подякувати військовим радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ за службу, пильність, відданість та щоденний захист українських міст, інфраструктури та людей.

Завдяки їхньому професіоналізму від початку повномасштабної війни РФ було вивлено і збито тисячі ворожих дронів, ракет, літаків, а головне – врятовано багато життів.

Робота радіолокаційних підрозділів – вкрай важлива, важка і небезпечна. Тож сьогодні не забудьте привітати з Днем радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ всіх, хто щодня стоїть на варті нашої безпеки.

