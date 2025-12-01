Міжнародний день невролога – це професійне свято лікарів, які займаються діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань центральної та периферичної нервової системи людини.

Робота неврологів вимагає надзвичайної уважності, точності та глибоких знань. Вони щодня допомагають пацієнтам долати складні стани, відновлювати функції після травм та підвищувати якість життя.

Міжнародний день невролога щороку відзначають 1 грудня. І хоч свято поки що не має офіційного статусу, це ще одна нагода подякувати лікарям за їхню турботу, професіоналізм та людяність. Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем невролога в картинках, віршах і прозі.

Міжнародний день невролога 2025 – картинки

Привітання з Міжнародним днем невролога у віршах та прозі

***

Вітаю з Міжнародним днем невролога! Дякую вам за професіоналізм, людяність та вміння підтримати у складні моменти. Нехай ваша праця приносить задоволення та достаток, а життя буде наповнене приємними і щасливими моментами. Зі святом!

***

З Днем невролога сьогодні

Я щиро вас вітаю.

Багато сили, щастя

У кожнім дні бажаю.

Щоб роботу вашу

Завжди цінували.

Щоб у час відпочинку

Відпустку гарну мали.

***

Щиро вітаю з професійним святом – Міжнародним днем невролога! Бажаю міцного здоров’я, терпіння, вдячних пацієнтів та нових професійних звершень. Нехай кожен день дарує гармонію та відчуття важливості вашої благородної справи.

***

З Днем невролога вітання

Прийміть сьогодні щирі.

Бажаю вам здоров’я

Й щоденно жити в мирі.

Оцінені щоб були

Ваші труди щомиті.

Щоб шляхи до щастя

Були для вас відкриті.

***

З професійним святом! Нехай ваша робота буде наповнена успіхами, визнанням і гармонією. Хай у вашому житті завжди вистачає сил, тепла, підтримки та можливостей для зростання. З Міжнародним днем невролога!

***

З Днем невролога вітаю щиро!

Бажаю удачі, сил та миру,

І спокою, і насолоди,

І більше у житті свободи.

А менше болю та жалю,

Щоб хтось сказав тобі: Люблю!,

Щоб сонечко завжди світило,

І щоб душа життю раділа.

***

