У понеділок, 1 грудня, в Україні відзначається День працівників прокуратури України. Також на перший день зими припадають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, Міжнародний день невролога, Кіберпонеділок, День Антарктиди та День в’язнів за мир.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого пророка Наума. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 1 грудня 2025 року

Згідно з православним календарем, 1 грудня віряни згадують святого Наума, одного з 12 малих біблійних пророків. Він був родом з Елкоша, міста на півночі Іраку. Проповідував за часів царювання Єзекії, тобто між 727 і 698 роками до н. е.

Є автором Книги пророка Наума, яка містить в собі картину релігійно-морального і політичного стану Ізраїлю, а також дає багато вказівок на історію Ассирії. За переказами, Наум помер на 45-му році життя і був похований на рідній землі.

Який сьогодні, 1 грудня 2025 року, день в Україні

У перший день зими професійне свято відзначають працівники прокуратури України.

Подія була встановлена указом президента у 2000 році, враховуючи визначну роль органів прокуратури у зміцненні законності, захисті прав людини і громадянина. 1 грудня заведено вітати працівників прокуратури, які щодня роблять внесок у справу розбудови України як правової держави.

Хто святкує день ангела 1 грудня 2025 року

Іменини сьогодні святкують Антон і Дмитро. Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, миру, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 1 грудня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять скаржитися на долю і проблеми, інакше неприємностей стане ще більше. Також не рекомендується позичати комусь гроші й особисті речі – їх не повернуть.

Згідно з місячним календарем, 1 грудня не можна проводити пасивно – це шлях до хвороб.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна прибирати, готувати, прати, займатися творчістю, рукоділлям та іншими справами. Вироби, зроблені своїми руками, вийдуть акуратними.

Сприятливий день для навчання, читання книг, освоєння нових навичок. 1 грудня можна працювати як фізично, так і розумово – енергії буде достатньо. Можна займатися спортом, вирішувати робочі питання та записуватися на б’юті-процедури.

Народні прикмети на 1 грудня 2025 року

Зірки на небі мерехтять – до хуртовини.

Тепла погода – зима буде теплою.

Вже випало багато снігу – навесні будуть сильні повені.

Вдалині чути гавкіт собак – чекайте на снігопад.

