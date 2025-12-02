Сьогодні, 2 грудня, віряни вшановують святого пророка Авакума.

У світі дата позначена великою кількістю тематичних подій. Це Всесвітній день запобігання забрудненню навколишнього середовища, День безпечної бритви, День гри в баскетбол, День спеціальної освіти, День оладок, а також Міжнародний день модельної залізниці та Всесвітній день комп’ютерної грамотності.

Крім того, на цю дату припадає Міжнародний день боротьби за скасування рабства, і щорічно у перший вівторок грудня відзначають Всесвітній день трюків.

Факти ICTV зібрали головні події дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити 2 грудня, які є народні прикмети та хто святкує день ангела.

Яке сьогодні церковне свято – 2 грудня 2025 року

Сьогодні православна церква вшановує святого пророка Авакума. Він належить до групи старозавітних пророків, чиї пророцтва увійшли до біблійного канону.

Авакум жив у період перед вавилонським завоюванням Юдеї та описував події свого часу через звернення до Бога.

Про особисте життя Авакума майже нічого не відомо, однак його книга збереглася як частина Святого Письма.

Хто святкує день ангела 2 грудня 2025 року

Цього дня іменини святкують чоловіки та хлопчики, яких звати Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан та Федір.

Серед жінок та дівчат день ангела відзначають Антоніна, Віра, Маргарита, Марія та Тамара.

Що не можна робити 2 грудня 2025 року

Підіймати знайдені на дорозі речі – у народі це вважали поганим знаком.

Сваритися, лаятися та провокувати конфлікти.

Заздрити.

Переїдати, вживати м’ясо, алкоголь та іншу важку їжу.

Перенавантажувати серце та займатися інтенсивними спортивними вправами.

Що можна робити сьогодні

Астрологи називають цей день періодом посиленої інтуїції – можуть снитися віщі сни, легше ухвалювати рішення, що стосуються особистих переживань. Рекомендується усамітнення, медитація, робота з внутрішнім станом.

У спорті краще зробити вибір на користь легких вправ: розтягування, дихальні практики, асани хатха-йоги. Корисним буде масаж та будь-які процедури, які знімають напругу.

У побуті варто зменшити навантаження й уникати завдань, що потребують сили чи важких фізичних зусиль. Місяць перебуває в Овні, тому емоції можуть загострюватися — важливо стежити за самоконтролем і не реагувати імпульсивно.

У бізнесі день вдалий лише для благодійних або спонсорських рішень. Інші фінансові дії даватимуться складно, тому краще перенести їх на інший час.

Народні прикмети на 2 грудня 2025 року

Сніг лежить і не тане – зима буде довгою та холодною.

Ясний морозний день – до суворої зими.

Сильний або різкий вітер – на хуртовини й швидку зміну погоди.

Іній на деревах – до хорошого врожаю.

Горобці ховаються під дах – наближається негода.

