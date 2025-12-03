У середу, 3 грудня, відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю, Міжнародний день баскської мови, Всесвітній день комп’ютерної графіки, Міжнародний день боротьби з пестицидами та Всесвітній день катання на ковзанах.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого пророка Софонії. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 3 грудня 2025 року

Згідно з православним календарем, 3 грудня віряни згадують святого Софонія, одного з 12 малих біблійних пророків.

Він жив у період правління іудейського царя Йосії (VII століття до н. е.), на межі руйнування іудейського царства. Передбачення цієї катастрофи із закликом до покаяння і є головним змістом Книги пророка Софонії.

Хто святкує день ангела 3 грудня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола та Федір.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 3 грудня 2025 року

Цього дня не можна лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі та сваритися з близькими, інакше стосунки зіпсуються надовго.

Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти. Народні прикмети не радять багато базікати без діла. Якщо у ніч на 3 грудня наснився кошмар – нікому його не розповідайте, інакше здійсниться.

Згідно з місячним календарем, сьогодні не варто починати нові справи. Також несприятливий день для нових знайомств.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна прибирати, готувати, прати, займатися творчістю та іншими справами. Народні прикмети радять провести день у тиші та мовчанні. Наші предки вірили, якщо за день не сказати жодного слова, то наступного року на вас чекатиме успіх в усіх справах.

Місячний календар радить приділити день навчанню та омолодженню організму. Сьогодні можна записатися на стрижку або інші б’юті процедури. Сприятлива дата для того, щоб вносити корективи у роботу і бізнес.

Народні прикмети на 3 грудня 2025 року

Зірки вночі мерехтять – чекайте на завірюху.

Снігур цвірінькає під вікном – до відлиги.

Дрова в печі сильно тріщать – до сильних морозів.

Мало снігу нападало – наступного року буде поганий урожай.

