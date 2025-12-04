День ракетних військ і артилерії: привітання для тих, хто наближає перемогу
День ракетних військ і артилерії – це професійне свято воїнів, які завдяки своїй майстерності і точності знищують ворога на фронті та знижують російський військовий потенціал.
Їхня щоденна робота допомагає ефективно боротися з окупантами, а кожен влучний удар наближає нашу перемогу.
День ракетних військ і артилерії України відзначається 4 грудня. Свято припадає на день святої Варвари, яка вважається покровителькою артилеристів.
Сьогодні варто привітати українських ракетників та артилеристів і подякувати їм за професіоналізм та стійкість. Факти ICTV підготували привітання з Днем ракетних військ і артилерії в картинках, віршах і прозі.
День ракетних військ і артилерії 2025 – картинки
Привітання з Днем ракетних військ і артилерії у віршах і прозі
***
Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю бойового духу, міцного здоров’я і точності в кожному рішенні. Дякую за вашу мужність, стійкість і щоденну працю заради перемоги України!
***
З Днем ракетних військ я вітаю,
Життя мирного, без війни вам бажаю.
Щоб було небо завжди блакитним,
І залишилося б навічно чистим.
Щоб лише салюту постріли чутні,
І були завжди духом ви могутні.
Ідилія в житті вашому лише панувала,
Щастя й удачу доля б вам дарувала.
***
Вітаю з професійним святом українських артилеристів і ракетників. Нехай успіх супроводжує вас у кожному завданні, а рідні завжди чекають із теплом і гордістю. Сил вам, здоров’я та якнайшвидшої перемоги!
***
***
На сторожі Батьківщини завжди
Стоять ракетні війська.
Боїться ворог суворий
Наших хлопців у погонах.
За мирне небо
Війскових країни
З Днем ракетних військ
Привітати всі повинні!
***
З Днем ракетних військ і артилерії! Бажаємо вам сил, стійкості, міцного здоров’я, довгих років життя і мирного неба. Нехай щастя і удача супроводжують вас завжди і скрізь. З професійним святом!
***
З Днем ракетних військ вітаю!
Лише найкращого бажаю.
Не знати суму і поразок,
Більше особистих досягнень.
Нагород, медалей, орденів,
Спокійних мирних днів і снів.
Нехай небо буде чистим,
А погляд — веселим, променистим.
І в особистому житті нехай все буде —
Дружина, сім’я, рідні люди,
Машина, дача і квартира.
Бажаю щастя вам і миру!
***