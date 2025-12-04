День ракетних військ і артилерії – це професійне свято воїнів, які завдяки своїй майстерності і точності знищують ворога на фронті та знижують російський військовий потенціал.

Їхня щоденна робота допомагає ефективно боротися з окупантами, а кожен влучний удар наближає нашу перемогу.

День ракетних військ і артилерії України відзначається 4 грудня. Свято припадає на день святої Варвари, яка вважається покровителькою артилеристів.

Сьогодні варто привітати українських ракетників та артилеристів і подякувати їм за професіоналізм та стійкість. Факти ICTV підготували привітання з Днем ракетних військ і артилерії в картинках, віршах і прозі.

День ракетних військ і артилерії 2025 – картинки

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії у віршах і прозі

***

Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю бойового духу, міцного здоров’я і точності в кожному рішенні. Дякую за вашу мужність, стійкість і щоденну працю заради перемоги України!

***

З Днем ракетних військ я вітаю,

Життя мирного, без війни вам бажаю.

Щоб було небо завжди блакитним,

І залишилося б навічно чистим.

Щоб лише салюту постріли чутні,

І були завжди духом ви могутні.

Ідилія в житті вашому лише панувала,

Щастя й удачу доля б вам дарувала.

***

Вітаю з професійним святом українських артилеристів і ракетників. Нехай успіх супроводжує вас у кожному завданні, а рідні завжди чекають із теплом і гордістю. Сил вам, здоров’я та якнайшвидшої перемоги!

***

***

На сторожі Батьківщини завжди

Стоять ракетні війська.

Боїться ворог суворий

Наших хлопців у погонах.

За мирне небо

Війскових країни

З Днем ракетних військ

Привітати всі повинні!

***

З Днем ракетних військ і артилерії! Бажаємо вам сил, стійкості, міцного здоров’я, довгих років життя і мирного неба. Нехай щастя і удача супроводжують вас завжди і скрізь. З професійним святом!

***

З Днем ракетних військ вітаю!

Лише найкращого бажаю.

Не знати суму і поразок,

Більше особистих досягнень.

Нагород, медалей, орденів,

Спокійних мирних днів і снів.

Нехай небо буде чистим,

А погляд — веселим, променистим.

І в особистому житті нехай все буде —

Дружина, сім’я, рідні люди,

Машина, дача і квартира.

Бажаю щастя вам і миру!

***

