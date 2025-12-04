День святої Варвари – одне з найбільш шанованих свят у православному та народному календарі.

Це день, присвячений великомучениці, яку вважають покровителькою жінок, дітей, артилеристів та гірників, а також захисницею від раптової смерті.

У 2025 році День святої Варвари в Україні святкуватимуть 4 грудня – згідно з новим церковним календарем, на який перейшла більшість православних громад.

Про дату, історію святої, народні звичаї та що заборонено робити цього дня – читайте далі.

Коли День святої Варвари у 2025 році

З переходом на новоюліанський календар День святої Варвари святкується 4 грудня, а не 17-го, як раніше. Ця дата залишається сталою.

День Варвари – це також день ангела для дівчат та жінок, які носять це ім’я. Варвара у перекладі означає “іноземка” або “та, що походить із чужого краю”.

День великомучениці Варвари – історія та значення

Свята Варвара жила у III столітті. Її батько-язичник замкнув доньку в башті, щоб уберегти від впливу християн.

Попри це, дівчина прийняла хрещення і відмовилась зректися віри. За це її жорстоко стратили мечем, за наказом рідного батька. Одразу після цього, за легендою, його вразила блискавка.

З того часу Варвару вважають покровителькою тих, хто зазнає несподіваних або раптових бід, а також опікункою жінок і дівчат.

Мощі святої зберігаються у Володимирському соборі в Києві.

Традиції на День святої Варвари 2025

Цей день здавна вважається важливим у зимовому календарному циклі. У народі казали: “Свята Варвара шляхи замітає, святий Сава слідом іде, а Миколай снігом покриває” – так люди описували наближення справжньої зими.

У День святої Варвари жінки йшли до церкви, ставили свічку біля ікони святої та молилися за здоров’я, дітей і мир у родині.

Дівчата ворожили на заміжжя, ставлячи у воду гілочку вишні – якщо розквітне до Різдва, буде весілля.

Традиційна обрядова страва цього дня – вареники. У деяких регіонах до купи клали жартівливі “пірхуни” – тісто без начинки.

Також засівали зерно в горщик або миску. Якщо до Різдва сходи були густими, це вважалося добрим знаком на врожай і достаток.

Дозволене рукоділля – вишивка чи шиття в цей день не під забороною, оскільки, за переказами, сама свята Варвара була майстринею.

День святої Варвари – що не можна робити

Попри радісний характер свята, на Варвару дотримуються певних заборон.

Не можна прати, білити, шити одяг, рубати дрова – тобто виконувати важку домашню роботу.

Не можна сваритися, проклинати, казати щось зле – все сказане може повернутись до людини.

Не вживають скоромну їжу та алкоголь, адже триває Різдвяний піст.

Чоловікам заборонено ображати жінок – вважалося, що за них заступається сама Варвара.

Не варто гуляти надворі після заходу сонця – за віруваннями, це “нечиста” ніч.

Не можна проспати ранок – це вважали поганим знаком на весь рік.

Прикмети на День святої Варвари

Якщо на Варвари сніг лежить – зима буде довга.

Ясне небо – до морозів, хмарне – до відлиги.

Як на Варвару вдарить мороз – таким буде і Різдво.

