Щороку 5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтера — це свято людей, які безкорисливо допомагають іншим та працюють задля блага суспільства і держави.

Подія, що була заснована Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році, має особливе значення для України. Саме волонтери з перших днів війни стали невід’ємною частиною нашої оборони, підтримкою для військових, переселенців та всіх, хто потребує допомоги.

Їхня робота — це доказ того, що доброта, згуртованість і готовність допомагати одне одному здатні змінювати життя та підтримувати країну навіть у найтяжчі часи.

Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем волонтера в картинках, віршах і прозі, аби ви могли подякувати людям, які щодня творять добро.

Міжнародний день волонтера 2025 – картинки

Міжнародний день волонтера 2025

Міжнародний день волонтера 2025

Картинки з Міжнародним днем волонтера 2025

Картинки з Міжнародним днем волонтера 2025

Листівки до Міжнародного дня волонтера

Листівки до Міжнародного дня волонтера

Міжнародний день волонтера - привітання в картинках

Міжнародний день волонтера – привітання в картинках

Міжнародний день волонтера 2025 - привітання

Міжнародний день волонтера 2025 – привітання

Привітання з Міжнародним днем волонтера у віршах і прозі

***

Щиро вітаю з Міжнародним днем волонтера! Дякую за ваше добре серце, силу духу та готовність допомагати тим, кому найважче. Нехай добро, яке ви даруєте іншим, завжди повертається до вас у стократному розмірі.

***

Як добре, що є у світі волонтер –
Це той, хто у душі байдужість стер,
Хто помагає іншим без оплати,
Їжу несе у лікарняні палати,

Потрібні ліки, усмішки лежачим
Дарує без усякої віддачі.
Хто дух упалий вгору підіймає,
Вірші читає, танцює і співає

Для хворих, сиріт, воїнів на фронті
Малює сонце їм на горизонті.
Хто не боїться час, тепло віддати,
На благо інших вміє працювати.

***

Зі святом, дорогі волонтери! Ви — люди, які змінюють життя та рятують долі. Бажаю вам невичерпної енергії, підтримки від близьких і міцного здоров’я. Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом, вдячністю та гарними новинами. Дякую за вашу робот!

***

Волонтери, дякуємо вам за тепло і турботу,
За щиру підтримку і важку роботу.
Хай щастя до вас у життя завітає,
А добро сторицею до вас повертається!

***

З Міжнародним днем волонтера! Ви – ті, хто завжди готовий простягнути руку допомоги, попри перешкоди. Ваша доброта та бажання зробити світ кращим є прикладом для кожного з нас. Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та натхнення.

***

Волонтерів ми вітаємо,
Всім бажаємо добра,
Миру, радості, удачі
І душевного тепла.

***

