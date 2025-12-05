Міжнародний день волонтера 2025: привітання для тих, хто творить добро
Щороку 5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтера — це свято людей, які безкорисливо допомагають іншим та працюють задля блага суспільства і держави.
Подія, що була заснована Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році, має особливе значення для України. Саме волонтери з перших днів війни стали невід’ємною частиною нашої оборони, підтримкою для військових, переселенців та всіх, хто потребує допомоги.
Їхня робота — це доказ того, що доброта, згуртованість і готовність допомагати одне одному здатні змінювати життя та підтримувати країну навіть у найтяжчі часи.
Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем волонтера в картинках, віршах і прозі, аби ви могли подякувати людям, які щодня творять добро.
Міжнародний день волонтера 2025 – картинки
Привітання з Міжнародним днем волонтера у віршах і прозі
***
Щиро вітаю з Міжнародним днем волонтера! Дякую за ваше добре серце, силу духу та готовність допомагати тим, кому найважче. Нехай добро, яке ви даруєте іншим, завжди повертається до вас у стократному розмірі.
***
Як добре, що є у світі волонтер –
Це той, хто у душі байдужість стер,
Хто помагає іншим без оплати,
Їжу несе у лікарняні палати,
Потрібні ліки, усмішки лежачим
Дарує без усякої віддачі.
Хто дух упалий вгору підіймає,
Вірші читає, танцює і співає
Для хворих, сиріт, воїнів на фронті
Малює сонце їм на горизонті.
Хто не боїться час, тепло віддати,
На благо інших вміє працювати.
***
Зі святом, дорогі волонтери! Ви — люди, які змінюють життя та рятують долі. Бажаю вам невичерпної енергії, підтримки від близьких і міцного здоров’я. Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом, вдячністю та гарними новинами. Дякую за вашу робот!
***
Волонтери, дякуємо вам за тепло і турботу,
За щиру підтримку і важку роботу.
Хай щастя до вас у життя завітає,
А добро сторицею до вас повертається!
***
З Міжнародним днем волонтера! Ви – ті, хто завжди готовий простягнути руку допомоги, попри перешкоди. Ваша доброта та бажання зробити світ кращим є прикладом для кожного з нас. Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та натхнення.
***
Волонтерів ми вітаємо,
Всім бажаємо добра,
Миру, радості, удачі
І душевного тепла.
***