Щороку 5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтера — це свято людей, які безкорисливо допомагають іншим та працюють задля блага суспільства і держави.

Подія, що була заснована Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році, має особливе значення для України. Саме волонтери з перших днів війни стали невід’ємною частиною нашої оборони, підтримкою для військових, переселенців та всіх, хто потребує допомоги.

Їхня робота — це доказ того, що доброта, згуртованість і готовність допомагати одне одному здатні змінювати життя та підтримувати країну навіть у найтяжчі часи.

Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем волонтера в картинках, віршах і прозі, аби ви могли подякувати людям, які щодня творять добро.

Міжнародний день волонтера 2025 – картинки

Привітання з Міжнародним днем волонтера у віршах і прозі

***

Щиро вітаю з Міжнародним днем волонтера! Дякую за ваше добре серце, силу духу та готовність допомагати тим, кому найважче. Нехай добро, яке ви даруєте іншим, завжди повертається до вас у стократному розмірі.

***

Як добре, що є у світі волонтер –

Це той, хто у душі байдужість стер,

Хто помагає іншим без оплати,

Їжу несе у лікарняні палати,

Потрібні ліки, усмішки лежачим

Дарує без усякої віддачі.

Хто дух упалий вгору підіймає,

Вірші читає, танцює і співає

Для хворих, сиріт, воїнів на фронті

Малює сонце їм на горизонті.

Хто не боїться час, тепло віддати,

На благо інших вміє працювати.

***

Зі святом, дорогі волонтери! Ви — люди, які змінюють життя та рятують долі. Бажаю вам невичерпної енергії, підтримки від близьких і міцного здоров’я. Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом, вдячністю та гарними новинами. Дякую за вашу робот!

***

Волонтери, дякуємо вам за тепло і турботу,

За щиру підтримку і важку роботу.

Хай щастя до вас у життя завітає,

А добро сторицею до вас повертається!

***

З Міжнародним днем волонтера! Ви – ті, хто завжди готовий простягнути руку допомоги, попри перешкоди. Ваша доброта та бажання зробити світ кращим є прикладом для кожного з нас. Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та натхнення.

***

Волонтерів ми вітаємо,

Всім бажаємо добра,

Миру, радості, удачі

І душевного тепла.

***

