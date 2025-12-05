У п’ятницю, 5 грудня, в Україні відзначається День працівників статистики та День ґрунтознавця. Також на цю дату припадають Всесвітній день ґрунтів, Міжнародний день волонтера, Міжнародний день ніндзя та Міжнародний фестиваль светрів.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Сави Освяченого. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 5 грудня 2025 року

Згідно з православним календарем, 5 грудня віряни згадують преподобного Саву Освяченого. Він був родом із Кападокії, з восьми років жив у монастирі, а в 17 років – прийняв чернечий постриг. Протягом життя Сава заснував кілька монастирів.

Завдяки його молитвам відбулося багато чудес. Преподобний також написав перший устав церковних служб, так званий Єрусалимський. Він був прийнятий всіма Палестинськими монастирями. Сава Освячений помер 532 року.

Який сьогодні, 5 грудня 2025 року, день в Україні

5 грудня в Україні відзначають День працівників статистики. Свято було встановлено у 2002 році на підтримку ініціативи Державного комітету статистики, враховуючи значний внесок працівників цієї галузі у розвиток економіки держави.

Також на цю дату припадає День ґрунтознавця. Це неофіційне свято присвячене людям, які досліджують склад, властивості та родючість ґрунтів, допомагаючи зберігати природні ресурси та розвивати сільське господарство.

Хто святкує день ангела 5 грудня 2025 року

Іменини сьогодні святкують Геннадій, Захар, Ілля та Сергій. Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, миру, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 5 грудня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять вирушати у далекі поїздки і подорожі – підвищується ймовірність неприємностей у дорозі. Цього дня не варто носити порваний і брудний одяг, інакше накличете на себе проблеми.

Згідно з місячним календарем, 5 грудня – несприятливий день для важливих справ. Від стрижки і б’юті-процедур краще утриматися.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна прибирати, готувати, прати, займатися творчістю, рукоділлям та іншими справами.

Місячний календар радить зберігати спокій і не допускати спалаху емоцій, адже цього дня люди схильні до агресії і конфліктів. Згідно з народними прикметами, вдалий день для торгівлі та покупок.

Народні прикмети на 5 грудня 2025 року

Дрова тріщать в печі – чекайте на морози.

Дим стелиться донизу – до потепління.

Сніг пухкий, проте тане – до покращення погодних умов.

Білки залишають гнізда, хоча стоїть морозна погода – чекайте на відлигу.

