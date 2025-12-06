Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День ЗСУ. — професійне свято наших воїнів, що всіма силами боронять рідне небо і землю від російських окупантів.

У світі на цю дату припадають День народження мікрохвильовки, Всесвітній день фетбайка (велосипеда на широких колесах) та День свічки, які традиційно святкують у першу суботу грудня.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святителя Миколая Чудотворця — одного з найулюбленіших християнських святих, покровителя мандрівників і благодійників. День святого Миколая – це час для див та радощів, адже саме він кладе дітям подарунки під подушку.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, які існують народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 6 грудня 2025 року

Щороку 6 грудня православні християни вшановують святителя Миколая Чудотворця. Віряни звертаються до нього за захистом, допомогою в подорожах, підтримкою для дітей, бідних і тих, хто зазнав несправедливості.

Святий Миколай прославився численними дивами та щедрістю. Саме цей день вважають початком різдвяної доброчинної традиції – часу милосердя, подарунків і турботи про ближніх. Зранку дітлахи заглядають під подушку, вірячи, що вночі Миколай приносить чемним малюкам солодощі, а неслухняним – різочку.

Святитель Миколай народився наприкінці III століття в місті Патара та з юних років відзначався добротою й побожністю. Він рано залишився сиротою та роздав свій спадок бідним, обравши шлях служіння Богові. Згодом Миколай став єпископом Мирлікійським, здобувши повагу людей завдяки чесності, співчуттю та допомозі всім, хто потребував підтримки.

Який сьогодні, 6 грудня 2025 року, день в Україні

Щороку 6 грудня ми відзначаємо День Збройних сил України, дякуючи тим, хто захищає країну, її суверенітет і територіальну цілісність на фронті та в тилу.

День ЗСУ офіційно встановлений постановою Верховної Ради у 1993 році й святкується у день ухвалення закону Про Збройні Сили України від 1991 року.

Дата також символічно збігається з початком Першого зимового походу Армії УНР, а з 2023 року – з Днем святителя Миколая після переходу українських церков на новоюліанський календар.

Хто святкує день ангела 6 грудня 2025 року

Цього дня свої іменини відзначають Максими та Миколи.

Миколам 6 грудня особливо пощастило – їхнє свято збігається з ушануванням святителя Миколая.

Ім’я Максим символізує силу й прагнення до перемоги, а Миколу традиційно пов’язують із мудрістю та доброчинністю.

Якщо серед ваших рідних чи друзів є власники цих імен – не забудьте привітати їх сьогодні.

Що не можна робити 6 грудня 2025 року

Працювати фізично: прибирати, прати, робити ремонт чи важку домашню роботу.

Сваритися, конфліктувати, лаятися чи створювати будь-яку дисгармонію.

Давати й брати гроші у борг.

Стригти волосся або різати щось ножицями – за повірʼям, це приносить негаразди.

Вчиняти підлість чи брехати – цього ня це вважалося особливо тяжким гріхом.

Вживати алкоголь, тютюн та мʼясо.

Мати випадкові сексуальні контакти.

Купувати непотрібні речі.

Довго залишатися на самоті.

Що можна робити сьогодні

День дуже світлий і сповнений атмосфери милосердя та родинного тепла. Традиційно це час добрих справ: українці допомагали бідним, сиротам, відвідували тих, хто потребує підтримки. Вважалося, що турбота про інших у цей день приносить благословення на весь рік.

Добре дарувати подарунки як дітям, так і дорослим. Звідси й традиція сюрпризів під подушкою, яка зберігається століттями. Господині цього дня пекли Миколайчики — святкове печиво, яке дарували дітям та сусідам. Родини збиралися разом за столом, обмінювалися теплими словами, а також мирилися з давніми недругами – вважалося, що угоди та примирення цього дня є найщасливішими.

З астрологічного погляду, день сприятливий для творчості, нових ідей, початку справ та очищення. Добре наводити лад у домі й у думках, проводити легкі оздоровчі чи очищувальні ритуали. Місяць у Близнюках підсилює потребу в спілкуванні й рухливості – корисно гуляти, зустрічатися з друзями або їздити у короткі поїздки.

Народні прикмети на 6 грудня 2025 року

Теплий день на Миколая – зима буде ясною та м’якою.

Сніг 6 грудня – на морозну та сніжну зиму.

Іній на деревах – на багатий врожай наступного року.

Якщо вранці вітер сильний – весна буде пізньою.

Багато зірок на небі – влітку чекайте на рясний врожай ягід.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.