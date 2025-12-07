У неділю, 7 грудня, в Україні відзначається День місцевого самоврядування. Також на цю дату припадають Всесвітній день української хустки та Міжнародний день цивільної авіації.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителя Амвросія, єпископа Медіоланського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 7 грудня 2025 року

Згідно з православним календарем, 7 грудня віряни згадують святителя Амвросія, єпископа Медіоланського. Він жив у IV столітті у Римській імперії. Був визначним борцем проти язичництва та аріанської єресі.

Амвросій виступав за незалежність церкви від світської влади. Вважається реформатором церковних співів, який запровадив антифонний спів поперемінно на обох крилосах. Святий Амвросій написав дві праці: Таїнства та Містерії.

Який сьогодні, 7 грудня 2025 року, день в Україні

7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Свято було встановлено у 2000 році, враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності. До слова, саме 7 грудня 1990 року Верховна Рада України ухвалила закон Про місцеве самоврядування.

Також на цю дату припадає День української хустки. Це неофіційне свято має на меті об’єднання жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій.

Хто святкує день ангела 7 грудня 2025 року

Іменини сьогодні святкують Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро і Сергій.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, миру, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 7 грудня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять скаржитися на свою долю і хвороби, інакше проблем стане ще більше. Несприятливий день для стрижки та б’юті-процедур. 7 грудня припадає на неділю, тож цього дня не рекомендується прибирати, прати та займатися рукоділлям.

Що можна робити сьогодні

Сьогоднішній день варто присвятити відпочинку та посиденькам з рідними. Сприятливий день для заручин, одруження, знайомств і контактів із представниками протилежної статі. Вдала дата для приготування будь-якої випічки – тісто вийде з першого разу.

Народні прикмети на 7 грудня 2025 року

Сонце ховається за хмари – скоро буде снігопад.

Йде мокрий сніг – літо буде дощовим.

Сонце у серпанку – чекайте на заметіль.

Сухий та легкий сніг – до посухи влітку.

