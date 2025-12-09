Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
Церковний календар на січень 2026: коли Водохреща, Тетянин день та Трисвяття
Січень у церковному календарі зосереджений довкола одного з найдавніших і найурочистіших свят християнської традиції – Хрещення (Богоявлення) Господнього.
Перші дні місяця ведуть вірян саме до цієї важливої релігійної події, якому передує Надвечір’я, а наступного дня вшановується Собор святого Івана Хрестителя. Крім того, упродовж місяця церква pufle’ багатьох подвижників, святителів і мучеників.
Факти ICTV зібрали повний церковний календар на січень 2026 року – усі дати подано за новоюліанським календарем.
Церковні свята у січні 2026 року
- 1 січня – Обрізання Господнє, святого Василя;
- 2 січня – святого Сильвестра, священномученика Ігнатія Богоносця;
- 3 січня – святого мученика Гордія;
- 4 січня – Собор святих сімдесяти апостолів, святого Зосими;
- 5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення);
- 6 січня – Богоявлення Господнє (Водохреща);
- 7 січня – собор Предтечі і Хрестителя Господнього Івана;
- 8 січня – преподобного Григорія Печерського;
- 9 січня – святого Пилипа;
- 10 січня – святителя Григорія Ніського;
- 11 січня – святого преподобного Феодосія Великого;
- 12 січня – святої мучениці Тетяни, святителя Сави Сербського;
- 13 січня – святих мучеників Єрмила і Стратоніка;
- 14 січня – святої рівноапостольної Ніни;
- 15 січня – Святих преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника
- 16 січня – поклоніння чесним оковам апостола Петра (Петра Вериги);
- 17 січня – святого преподобного Антонія Великого;
- 18 січня – Святих Афанасія і Кирила, архієпископів Александрійських;
- 19 січня – святого преподобного Макарія Єгипетського;
- 20 січня – Святого преподобного Євтимія Великого (Єфимів день);
- 21 січня – святого ісповідника Максима;
- 22 січня – святого апостола Тимофія;
- 23 січня – ссвященномученика Климента, єпископа та святого мученика Агатангела;
- 24 січня – святої преподобної Ксенії Римлянки;
- 25 січня – святителя Григорія Богослова, архієпископа Царгородського;
- 26 січня – святого Феодора Студита;
- 27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого:
- 28 січня – святого преподобного Єфрема Сирина;
- 29 січня – святого Лаврентія Печерського, єпископа Туровського;
- 30 січня – Трисвяття або Собор Трьох Святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого;
- 31 січня – безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.
