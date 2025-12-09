Вогняний Кінь – тварина норовлива, тож ті, хто хоче отримати його прихильність, мають поводитися обережно. Він не терпить зайвого шуму, не любить, коли порушують його спокій, а ще цінує порядок навіть у дрібницях. Тому, готуючись до Нового року, важливо пам’ятати, що окрім відповідного одягу, про який ми вже розповідали в нашому матеріалі, варто продумати і меню святкового столу.

Для цього символу року має значення не лише атмосфера, а й те, які страви ви поставите перед гостями. 2026 рік за китайським календарем проходить під знаком Вогняного Коня – динамічного, живого та вільного.

Прихильники східної астрології вважають, що задобрити його можна правильним вибором їжі, а неправильним – запросто розсердити. Втім, більшість цих рекомендацій збігаються з порадами дієтологів, тож стануть у пригоді навіть тим, хто не надто вірить у гороскопи.

Що не можна готувати на Новий рік 2026, читайте на Фактах ICTV.

Чого не повинно бути на новорічному столі 2026

Кінь – травоїдна тварина, тож велика кількість м’яса на столі йому точно не припаде до душі. Він віддає перевагу легким, простим стравам, які не перевантажують організм. Тому надмір жирного, смаженого чи важкого – погана ідея для зустрічі року.

Чого не повинно бути на новорічному столі 2026 – перелік заборонених страв:

Елемент цього знаку вогонь, і якщо додати до нього ще й перець, гострі соуси чи інші пекучі інгредієнти, це може символічно “перегріти” атмосферу. У народних тлумаченнях вважається, що спеції здатні провокувати сварки, тож краще вибрати щось м’якше.

Будь-які страви з конини – табу. Небажано також подавати яловичину, адже корови вважаються “родичами” коней за символікою зодіаку.

Серед страв, що не можна ставити на новорічний стіл 2026 – свинина, баранина, холодець, реберця чи інші важкі м’ясні частування. Легке запечене м’ясо птиці значно безпечніший варіант.

Смажене у фритюрі, копченості та надмір жиру теж варто прибрати зі списку.

Фастфуд-закуски, сирні палички, шкварки чи картопля фрі на святковому столі виглядатимуть недоречно. Натомість варто замінити їх овочевими або тарілками з морепродуктами.

Чи можна готувати традиційні салати

Олів’є чи Шуба – класика, але важкі соуси на кшталт майонезу не дуже пасують настроям Вогняного Коня. Якщо зовсім відмовлятися не хочеться, соус можна замінити на легший йогуртовий. Також добре підійдуть страви з морепродуктами. Наприклад, крабовий салат чи салат із тунцем.

Чого не повинно бути на новорічному столі 2026: перелік десертів

Багатошарові торти зі щільним масляним кремом – не найкращий вибір. Натомість підійдуть легкі десерти з імбиром, апельсином або спеціями, що створюють відчуття тепла. Холодні десерти, морозиво, желе краще залишити на інший день, адже вони не несуть потрібної символічної зігріваючої енергії.

Чи можна пити міцні напої

За повір’ями, символ року віддає перевагу здоровому способу життя, тому захоплення спиртним – небажане. Варто замінити міцні напої на безалкогольні альтернативи або хоча б звести їх кількість до мінімуму.

Кольори страв для новорічного столу 2026

У 2026-му домінує стихія вогню, а значить, їжа теплих кольорів вважається “правильною” для залучення удачі. Страви холодних синіх чи фіолетових відтінків краще не подавати.

До таких продуктів належать, зокрема, баклажани, буряк, червонокачанна капуста та деякі ягоди, тому їх рекомендують виключити з меню.

