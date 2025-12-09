У вівторок, 9 грудня, відзначається Міжнародний день ветеринарної медицини, Всесвітній день техно-музики, Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, День різдвяної листівки та День лами.

У церковному календарі сьогодні – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 9 грудня 2025 року

Згідно з православним календарем, 9 грудня віряни відзначають Непорочне зачаття Діви Марії, яку весь християнський світ знає як матір Ісуса Христа.

За переказами, праведна Анна зі своїм чоловіком Йоакимом жила у любові та злагоді, однак жінка ніяк не могла завагітніти. Коли подружжя вже зовсім зневірилося, з’явився ангел і повідомив, що у них народиться донька. Вдячні Анна і Йоаким вирішили, що згодом віддадуть дочку в храм для служіння Богу.

Через дев’ять місяців у подружжя народилася дочка, яку вони назвали Марією. У віці трьох років дівчинку привели до храму Господнього, де вона перебувала до повноліття. Свята Анна вважається покровителькою вагітних, матерів і бабусь.

Хто святкує день ангела 9 грудня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Василь, Володимир, Олександр, Степан і Ганна.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 9 грудня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять цього дня ходити до лісу, щоб не натрапити на злих звірів. Вагітним жінкам заборонено займатися рукоділлям та фізичною працею, інакше пологи будуть важкими.

Згідно з місячним календарем, 9 грудня небажано контактувати з незнайомими людьми, також не рекомендується переїдати та вживати алкоголь.

Що можна робити сьогодні

У день Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці жінки моляться її матері праведній Анні про щастя, благополуччя, міцне здоров’я дітей, вагітність та легкі пологи.

Сьогодні можна займатися домашніми справами, готувати, проводити час з рідними та близькими. Місячний календар радить стримувати усі прояви негативних емоцій, а краще – трансформувати їх у позитивні.

Цього бажано очищати помешкання, а також тіло та думки. Сприятлива дата, щоб проаналізувати минуле та покаятися у гріхах.

Народні прикмети на 9 грудня 2025 року

Дощ цього дня – навесні буде багато дощів.

Іній на деревах – до багатого врожаю.

Яскраве сонце – до морозного Нового року.

