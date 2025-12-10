Сьогодні, 10 грудня, світ відзначає одразу кілька важливих дат – це День прав людини, Міжнародний день захисту прав тварин, День Нобеля та Всесвітній день футболу.

Православна церква цього дня вшановує мучеників Мину, Єрмогена та Євграфа. Також 10 грудня згадують преподобного Фому.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, які існують народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 10 грудня 2025 року

У православному календарі це день пам’яті мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа – трьох святих IV століття, які постраждали за віру в Христа.

Святий Мина, посланий до Олександрії для приборкання смути, відкрито проповідував християнство і навернув багатьох язичників.

Єрмоген, спочатку язичник і епарх, прийняв віру, побачивши мужність святого Мини під час катувань.

Євграф, секретар і співпрацівник Мини, відкрито визнав віру після його страждань.

Усі троє були страчені. Їхні мощі, кинуті в море в залізному ящику, згодом були знайдені й перенесені до Константинополя.

Також 10 грудня церква вшановує преподобного Фому, який народився у Віфінії й з юності присвятив себе чернечому життю.

Він став ігуменом нового монастиря на річці Сагарис, а згодом пішов у пустелю, де ніс духовні подвиги. Святий Фома був відомий даром зцілення та прозорливості.

Хто святкує день ангела 10 грудня 2025 року

Іменини цього дня відзначають хлопчики та чоловіки, яких звати Анатолій, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій та Степан.

Серед жінок та дівчат день ангела святкують Ангеліни, Ганни, Олександри та Тетяни.

Якщо у вашому колі є власники цих імен — не забудьте привітати їх із днем ангела та побажати миру, здоров’я і Божого благословення.

Що не можна робити 10 грудня 2025 року

Виконувати дрібну та рутинну роботу – вона забирає енергію та відволікає від важливих процесів.

Напружувати зір або довго працювати за екранами.

Займатися екстрасенсорними практиками чи звертатися до подібних методів лікування.

Реагувати різко та імпульсивно – Місяць у Леві посилює емоційність і схильність до драматизації.

Що можна робити сьогодні

10 грудня добре закладати амбітні плани, визначати довгострокові цілі, планувати кар’єрні зміни або починати новий професійний шлях. День сприяє активним діям та рішучим крокам.

Корисно поститися чи зробити розвантажувальний день. Гармонію принесуть спільні практики – сімейні трапези, колективні ігри, молитви чи медитації.

У бізнесі найбільший успіх приносить командна робота – рішення, ухвалені разом, сьогодні даються легше.

Місяць у Леві створює святковий настрій, тому варто відвідувати концерти, театри, презентації або інші публічні заходи.

Народні прикмети на 10 грудня 2025 року

Мокрий і щільний сніг – до дощового літа, легкий і сухий – до посухи.

Дим із труби підіймається стовпом – до морозів, стелиться – до відлиги.

Горобці голосно цвірінькають – до потепління.

Багряна зоря на світанку – до сильного вітру.

Ворони сидять на верхівках дерев – до хуртовини.

