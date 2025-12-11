У четвер, 11 грудня, відзначається Міжнародний день танго, Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму, День калейдоскопа, День заснування дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та День застосунків.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Даниїла Стовпника. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 11 грудня 2025 рокус

Згідно з православним календарем, 11 грудня віряни згадують преподобного Даниїла Стовпника. Він народився у селі Вифара в Месопотамії у християнській сім’ї. У 12 років пішов з дому до монастиря, де вів чернече життя.

Зараз дивляться

Згодом преподобний Даниїл провів 33 роки на стовпі у молитві. Від Бога він був удостоєний дару чудотворення і зцілення. Ближче до кінця свого життя Даниїл був висвячений на пресвітера. Преподобний помер у віці 80 років.

Хто святкує день ангела 11 грудня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Данило, Іван, Лука, Микола і Петро.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 11 грудня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять віддати щось з дому, інакше позичене не повернуть. Заборонено шкодити природі, кричати на тварин і рубати дерева.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна прибирати, прати, готувати, займатися рукоділлям та іншими домашніми справами. Вдалий день для активних дій та проведення масових заходів. Можна медитувати, змінювати роботу, визначати цілі на майбутній рік.

11 грудня можна сміливо починати нові справи – вони матимуть успіх. Cтрижка цього дня залучить красу й благополуччя. Також рекомендується провести час на свіжому повітрі, щоб зарядитися енергією природи.

Народні прикмети на 11 грудня 2025 року

Сині хмари на небі – чекайте на дощ.

Сніг вже лежить на землі – літо буде прохолодним.

Світлі кола довкола місяця – до гарного врожаю;

Ясне і зоряне небо вночі – вранці будуть заморозки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.