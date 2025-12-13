Святвечір для українців – це родинна вечеря, а також особливий момент очікування народження Христа, що передається з покоління в покоління. Ця традиція має дуже давнє коріння, адже її витоки сягають перших століть християнства, коли віруючі збиралися разом напередодні Різдва, щоб у тиші й молитві зустріти ніч, яка символізує появу Спасителя.

З часом цей звичай укорінився в українській культурі та отримав свої унікальні обряди, страви й символи.

Як та коли відзначають Святвечір в Україні у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли Святий вечір в Україні у 2025 році

Після переходу Православної Церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар (це сталося 1 вересня 2023 року), більшість релігійних свят отримали іншу дату, адже вони змістилися на 13 днів раніше. Саме тому Святвечір тепер припадає на 24 грудня.

Втім, частина вірян відзначає Святвечір 2025, дата якого змістилася, відповідно до старого стилю. Тож для них Святвечір і надалі відбуватиметься 6 січня.

Святий вечір: історія свята

За християнським переказом, Марія та Йосиф жили за правління царя Ірода. Коли імператор дізнався про народження майбутнього Месії, він наказав убити всіх новонароджених хлопчиків.

Щоб врятувати дитину, подружжю довелося тікати. Ніч вони провели у простому хліві у Вифлеємі, де Марія й народила Ісуса. У цей момент на небі з’явилася особливо яскрава зоря. Саме вона вказала шлях волхвам, які прийшли привітати Немовля й принесли Йому золото, ладан і смирну.

Звідси й символіка першої вечірньої зорі, після появи якої родини починають Святу вечерю.

Святвечір 2025: традиції

Українські традиції передбачають зібрання всієї родини за одним столом. На ньому має бути 12 пісних страв, на честь дванадцяти апостолів. До класичного переліку входять кутя, узвар, риба, вареники, пампушки, гриби, голубці та інші пісні наїдки.

Поширені традиції:

У старовину до Святвечора в українських домівках готувалися дуже уважно. Хату прибирали так, щоб усе блищало, прикрашали рушниками та витинанками, а на підлогу розсипали трохи сіна чи соломи. Адже це нагадувало про ясла, у яких, за переказами, народився Ісус, і водночас було побажанням достатку на рік.

Головним символом вечора був дідух – сніп із жита або пшениці, який уособлював предків і родинний захист. Господар урочисто заносив його до хати й ставив на найпочесніше місце. З цього моменту вважалося, що Святвечір розпочався.

Сьогодні традиція дідуха знову оживає, тож люди самі зв’язують снопи, прикрашають їх стрічками й ставлять у домі як символ Різдва.

Поки господар дбав про подвір’я та худобу, господиня цілий день готувала страви. На Святий вечір 2025 треба бути в доброму настрої, а піч – тримати чистою. Є повір’я: у цей день краще не користуватися ножем, щоб “не відрізати” щастя, тому все готували заздалегідь. І сваритися теж було не можна, тож перед святом мали помиритися з усіма.

До худоби ставилися з особливою увагою, адже її не можна було бити чи лякати. Навпаки, тварин частували шматком святкового хліба. Щоб уберегти дім від усього недоброго, використовували часник, мак або гіркі трави.

А щоб плодові дерева давали врожай, робили обряд: спершу ніби “лякали” їх сокирою, а потім “заспокоювали” й обв’язували соломою.

