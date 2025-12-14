Сьогодні, 14 грудня, в Україні відзначають День учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Також щороку на другу неділю грудня припадає День благодійності в Україні.

Саме цього дня із заходом сонця розпочинається Ханука — давнє юдейське свято світла, оновлення та вдячності, яке триває вісім днів.

Також сьогодні у світі відзначають День запалених свічок, присвячений пам’яті померлих дітей, Всесвітній день хорового співу та Всесвітній день мавп.

Православна церква цього дня вшановує святих мучеників Аполлонія, Аріана та Феотиха, а також Фірса, Левкія та Каленика. У народному календарі 14 грудня відоме як Филимонів день.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 14 грудня 2025 року

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Фірса, Левкія та Каленика, а також Аполлонія, Аріана та Феотиха. У народі цей день називають Филимоновим.

Фірс, Левкій і Каленик постраждали за християнську віру: Левкія стратили після катувань, Фірс витримав тяжкі муки й прийняв хрещення перед смертю, а язичник Каленик, побачивши його стійкість, увірував у Христа та також був страчений.

Мученики Аполлоній, Аріан і Феотих загинули під час гонінь на християн. За переказами, Аполлоній спочатку злякався страти, але після покаяння відкрито визнав віру. Аріан і Феотих прийняли християнство й були страчені за свою непохитність.

Який сьогодні, 14 грудня 2025 року, день в Україні

14 грудня в Україні відзначають День учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора). Цю дату обрали для вшанування людей, які першими стали на боротьбу з наслідками катастрофи, рятуючи країну та світ від масштабного радіаційного забруднення.

Саме цього дня було оголошено про завершення спорудження захисного саркофага над четвертим енергоблоком, тож ліквідаторів традиційно вшановують у цю дату ще з перших років після аварії.

Сьогодні також відзначається День благодійності в Україні, який щороку припадає на другу неділю грудня.

Його мета – підтримати культуру доброчинності та нагадати, що допомога може бути різною: від фінансової підтримки й волонтерства до звичайних щоденних добрих справ.

Хто святкує день ангела 14 грудня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Микола та Филимон.

Ім’я Микола традиційно пов’язують із мудрістю та захистом, а власники імені Филимон вшановуються на честь мученика, який прийняв християнство, ставши прикладом стійкості віри.

Це гарний день, щоби привітати близьких та знайомих із цими іменами та побажати їм здоров’я, натхнення й Божої опіки.

Що не можна робити 14 грудня 2025 року

Піддаватися провокаціям, гніву, агресії.

Розпочинати нові справи.

Брати участь у великих зібраннях людей – підвищується ризик конфліктів, злочинів та хуліганства.

Переїдати, вживати каву та алкоголь.

Ігнорувати ранкове вмивання – за народним повір’ям, цього дня вода відганяє нечисту силу.

Підбирати знайдені речі на вулиці — вважалося, що це може притягнути нещастя.

Лаятися, сваритися чи казати погані слова.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні сприятливо закривати “хвости” по задачах та справах. Це гарний час для переговорів і врегулювання давніх суперечок.

За народним повір’ям, у Филимонів день нечисть боїться охайності та води, тому варто навести лад у домі, й самому сходити в душ.

Народні прикмети на 14 грудня 2025 року

Іній зранку – до снігу вдень.

Яскраві зірки на небі – буде хуртовина.

Вітер із півночі – до сильних морозів.

Хмари рухаються проти вітру – йде похолодання.

Тепла погода цього дня віщує м’яку зиму.

