Яке свято 14 грудня 2025 та чому наші предки цього дня наводили лад в оселі
Сьогодні, 14 грудня, в Україні відзначають День учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Також щороку на другу неділю грудня припадає День благодійності в Україні.
Саме цього дня із заходом сонця розпочинається Ханука — давнє юдейське свято світла, оновлення та вдячності, яке триває вісім днів.
Також сьогодні у світі відзначають День запалених свічок, присвячений пам’яті померлих дітей, Всесвітній день хорового співу та Всесвітній день мавп.
Православна церква цього дня вшановує святих мучеників Аполлонія, Аріана та Феотиха, а також Фірса, Левкія та Каленика. У народному календарі 14 грудня відоме як Филимонів день.
Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 14 грудня 2025 року
- Який сьогодні, 14 грудня 2025 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 14 грудня 2025 року
- Що не можна робити 14 грудня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 14 грудня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 14 грудня 2025 року
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Фірса, Левкія та Каленика, а також Аполлонія, Аріана та Феотиха. У народі цей день називають Филимоновим.
Фірс, Левкій і Каленик постраждали за християнську віру: Левкія стратили після катувань, Фірс витримав тяжкі муки й прийняв хрещення перед смертю, а язичник Каленик, побачивши його стійкість, увірував у Христа та також був страчений.
Мученики Аполлоній, Аріан і Феотих загинули під час гонінь на християн. За переказами, Аполлоній спочатку злякався страти, але після покаяння відкрито визнав віру. Аріан і Феотих прийняли християнство й були страчені за свою непохитність.
Який сьогодні, 14 грудня 2025 року, день в Україні
14 грудня в Україні відзначають День учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора). Цю дату обрали для вшанування людей, які першими стали на боротьбу з наслідками катастрофи, рятуючи країну та світ від масштабного радіаційного забруднення.
Саме цього дня було оголошено про завершення спорудження захисного саркофага над четвертим енергоблоком, тож ліквідаторів традиційно вшановують у цю дату ще з перших років після аварії.
Сьогодні також відзначається День благодійності в Україні, який щороку припадає на другу неділю грудня.
Його мета – підтримати культуру доброчинності та нагадати, що допомога може бути різною: від фінансової підтримки й волонтерства до звичайних щоденних добрих справ.
Хто святкує день ангела 14 грудня 2025 року
Іменини цього дня відзначають Микола та Филимон.
Ім’я Микола традиційно пов’язують із мудрістю та захистом, а власники імені Филимон вшановуються на честь мученика, який прийняв християнство, ставши прикладом стійкості віри.
Це гарний день, щоби привітати близьких та знайомих із цими іменами та побажати їм здоров’я, натхнення й Божої опіки.
Що не можна робити 14 грудня 2025 року
- Піддаватися провокаціям, гніву, агресії.
- Розпочинати нові справи.
- Брати участь у великих зібраннях людей – підвищується ризик конфліктів, злочинів та хуліганства.
- Переїдати, вживати каву та алкоголь.
- Ігнорувати ранкове вмивання – за народним повір’ям, цього дня вода відганяє нечисту силу.
- Підбирати знайдені речі на вулиці — вважалося, що це може притягнути нещастя.
- Лаятися, сваритися чи казати погані слова.
Що можна робити сьогодні
Сьогодні сприятливо закривати “хвости” по задачах та справах. Це гарний час для переговорів і врегулювання давніх суперечок.
За народним повір’ям, у Филимонів день нечисть боїться охайності та води, тому варто навести лад у домі, й самому сходити в душ.
Народні прикмети на 14 грудня 2025 року
- Іній зранку – до снігу вдень.
- Яскраві зірки на небі – буде хуртовина.
- Вітер із півночі – до сильних морозів.
- Хмари рухаються проти вітру – йде похолодання.
- Тепла погода цього дня віщує м’яку зиму.