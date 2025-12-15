У понеділок, 15 грудня, в Україні відзначається День працівників суду. Також на цю дату припадають День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP), День чаю, День кексу та День носіння перлів.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Павла. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 15 грудня 2025 року

Згідно з православним календарем, 15 грудня віряни згадують преподобного Павла Латрійського. Він був уродженцем міста Елен у Малій Азії.

Зараз дивляться

Рано втративши батька, виховувався в обителі святого Стефана у Фригії. Після смерті матері преподобний повністю присвятив себе чернечим подвигам у монастирі на горі Латр, поблизу Мілета.

Бажаючи досягти ще вищої досконалості, преподобний Павло зачинився в печері. За свої подвиги він здобув дар прозріння і чудотворіння. Павло Латрійський помер у 955 році.

Який сьогодні, 15 грудня 2025 року, день в Україні

15 грудня в Україні відзначають День працівників суду. Свято було встановлено у 2000 році, враховуючи роль судів у забезпеченні захисту прав і свобод громадянина, в утвердженні принципу верховенства права та розвитку і зміцненні України як демократичної, правової держави.

Хто святкує день ангела 15 грудня 2025 року

Іменини сьогодні святкують Василь, Іларіон, Олександр, Павло і Степан.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, миру, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 15 грудня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять ходити в гості, особливо до незнайомців. Згідно з місячним календарем, 15 грудня – невдалий день для стрижки.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна прибирати, прати, готувати, займатися рукоділлям та іншими домашніми справами. Цього дня варто помиритися з тим, з ким давно перебуваєте у сварці.

Згідно з місячним календарем, 15 грудня – це енергетично сильний день, сприятливий як для фізичного, так і розумового навантаження. Добре розпочинати довгострокові проєкти або завершувати те, що “відкладене у довгий ящик”.

Народні прикмети на 15 грудня 2025 року

Великі кучугури снігу – літо буде теплим, але не спекотним.

Іній на деревах – до врожайного року.

Північний вітер – до лютих морозів.

Яка сьогодні погода – такою буде і в березні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.