Сьогодні, 16 грудня, можна вважати одним із небагатьох днів у році, коли календар не перевантажений подіями та датами світового рівня.

У православній традиції цього дня вшановують пам’ять блаженної цариці Феофанії Візантійської.

У світському календарі на 16 грудня припадає День дурнуватих іграшок – неофіційне свято, коли можна подарувати комусь кумедну чи абсурдну іграшку та підняти настрій, викликавши усмішку.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, які існують народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 16 грудня 2025 року

Православна церква вшановує блаженну царицю Феофанію Візантійську – дружину імператора Лева VI Мудрого. Вона народилася у Константинополі в 863 році у знатній родині, здобула гарну освіту та благочестиве виховання, а в 881–882 роках стала дружиною спадкоємця Македонської династії.

Її шлюб із Левом був непростим: через наклеп імператор Василь ув’язнив подружжя на три роки, а пізніше Феофанія пережила смерть їхньої доньки Євдокії. Після трагедії вона пішла до монастиря при Влахернській церкві, повністю присвятивши себе молитві. Шлюб тривав 12 років, але духовний шлях для неї став важливішим за імператорський двір.

Феофанія померла у 893 році (за іншими джерелами — у 895-му). Церква шанує її як праведну царицю, для якої імператорський палац став місцем духовного подвигу.

Хто святкує день ангела 16 грудня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен та Софія.

Що не можна робити 16 грудня 2025 року

Поспішати, метушитися та починати нові справи.

Ухвалювати важливі рішення й робити різкі вчинки.

Вирушати в далеку подорож без нагальної потреби.

Прислухатися до порад сторонніх людей.

Одягати червоне чи одяг навиворіт – вважалося недоброю прикметою.

Дивитися часто в дзеркало.

Що можна робити сьогодні

День сприятливий для спокійного темпу життя та всього, що не потребує поспіху. Рекомендовано завершувати старі справи, займатися господарством, вирішувати ділові й судові питання.

Будь-який знак цього дня може виявитися важливим, а сни можуть бути віщими. Корисно займатися медитацією, внутрішнім пошуком, самоаналізом і роботою над власними недоліками.

День підходить для очищувальних процедур, особливо водних, і для добрих вчинків. Раціон має бути легким – найкраще підходить сир.

Народні прикмети на 16 грудня 2025 року

Яка погода 16 грудня, таким буде квітень.

Морозні візерунки на склі – до тривалих холодів.

Іній на деревах – до теплих Святок.

Сильний вітер або заметіль – до поганого врожаю наступного літа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.