День військової контррозвідки Служби безпеки України – це свято мужніх воїнів, які успішно протидіють ворожим агентам, терористам та зрадникам.

Вони виконують бойові завдання на передовій, здійснюють важливі спецоперації та запобігають диверсіям, проявляючи сміливість, професіоналізм та винахідливість.

Коли День військової контррозвідки СБУ – дата

День військової контррозвідки СБУ щороку відзначають 18 грудня. Саме цього дня 1991 року було створено перше незалежне контррозвідувальне відомство.

Свято підкреслює важливість роботи, яка спрямована на виявлення диверсійно-розвідувальних груп, нейтралізацію шпигунів і запобігання будь-яким загрозам для обороноздатності країни.

Багато операцій залишаються засекреченими, однак внесок військової контррозвідки СБУ у нашу безпеку і майбутню перемогу – неоціненний.

Сьогодні варто привітати військових контррозвідників з професійним святом, подякувавши їм самовідданість, професіоналізм та відвагу.

Привітання з Днем військової контррозвідки СБУ у віршах і прозі

***

Щиро вітаю з Днем військової контррозвідки СБУ! Бажаю непохитної сили духу, міцного здоров’я, сил та успіхів у кожній операції. Нехай ваша відданість службі буде нагороджена миром і стабільністю в нашій країні!

***

З Днем контррозвідника СБУ щиро вітаю,

У професії важливих успіхів бажаю.

Здоров’я твоє міцним нехай буде,

Країна подвиг твій ніколи не забуде!

***

Військові контррозвідники, вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо мудрості, стійкості, надійних побратимів і результатів, якими можна пишатися. Дякуємо за вашу службу і відданість Україні. З Днем військової контррозвідки СБУ!

***

Військовий контррозвіднику — сьогодні твоє свято!

Твоя робота — важлива та складна.

Сьогодні вся країна спішить тебе вітати,

Побажати миру та добра.

Нехай поряд завжди будуть вірні друзі

Достаток, щастя та успіх наповнюють життя.

Здоров’я бажаю, щоб зникли всі недуги

Щоб щастям і теплом зігрівала сім’я.

***

Вітаю з Днем військової контррозвідки СБУ! Бажаю чіткості в рішеннях, витривалості та сил у щоденних викликах. Нехай служба буде безпечною, а професійні досягнення надихають рухатися вперед. Миру, здоров’я й перемоги!

***

