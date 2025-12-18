Сьогодні, 18 грудня, в Україні відзначають День військової контррозвідки СБУ – дату, присвячену фахівцям, які щодня забезпечують національну безпеку, протидіють загрозам та захищають державу в умовах війни.

У світі ця дата також позначена низкою подій. Зокрема, саме 18 грудня відзначають Міжнародний день мігранта, покликаний привернути увагу до захисту прав мігрантів і біженців, а також День вдячності сніжинці.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського, та преподобного Михаїла, сповідника.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, кому святкувати іменини та які існують народні прикмети.

Яке сьогодні церковне свято – 18 грудня 2025 року

Православна церква вшановує пам’ять святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського. Він відомий не лише як мудрий ієрарх та організатор відбудови храмів після руйнувань, а й як покровитель тварин.

У розповідях про святителя особливо підкреслюють його милосердя та допомогу не тільки людям, а й худобі: за переказами, молитви Модеста приносили зцілення тваринам, тому його часто просять про опіку над ними.

Також цього дня згадують преподобного Михаїла, сповідника. Він походив із Єрусалима, здобув добру освіту, прийняв чернецтво та служив пресвітером. За богословську підготовку та ревність був піднесений до звання синкелла – найближчого радника патріарха та керівника церковних або монастирських справ.

Під час іконоборства Михаїл став на захист православної віри й зазнав переслідувань та ув’язнення, залишивши по собі приклад непохитності.

Який сьогодні, 18 грудня 2025 року, день в Україні

Сьогодні відзначають День військової контррозвідки Служби безпеки України. Це щорічна дата, встановлена президентським указом ще у 1991 році.

Департамент військової контррозвідки СБУ є функціональним підрозділом Центрального управління Служби безпеки України. Його основні завдання – протидія шпигунству, терористичній діяльності та будь-яким діям іноземних спецслужб, організацій чи окремих осіб, що становлять загрозу державній безпеці.

За останні роки військова контррозвідка СБУ викрила численних агентів ворожих спецслужб, учасників незаконних збройних формувань, запобігла низці терористичних актів у районі проведення Операції об’єднаних сил. Завдяки їхній роботі суди винесли вироки за державну зраду та інші злочини, пов’язані зі співпрацею з противником.

Цей день також присвячений пам’яті співробітників військової контррозвідки, які загинули, виконуючи обов’язки та захищаючи безпеку України.

Хто святкує день ангела 18 грудня 2025 року

День ангела сьогодні відзначають власниці імені Зоя. Чимало іменинників і серед чоловіків – це всі, кого звати Геннадій, Гурій, Анастасія, Захар, Віра, Ілля, Сава, Сергій, Микола та Михайло.

Що не можна робити 18 грудня 2025 року

Конфліктувати, сваритися та підвищувати голос.

Давати чи брати гроші в борг.

Ігнорувати потреби тварин або завдавати їм шкоди.

Перевтомлюватися, займатися виснажливою фізичною працею.

Втручатися в чужі справи або нав’язувати поради, якщо про них не просять.

Нехтувати відпочинком.

Що можна робити сьогодні

У день, коли згадують покровителя тварин святителя Модеста, гарно буде допомогти притулку, подбати про домашніх улюбленців чи просто виявити більше доброти до всього живого.

Корисно проводити час біля водойм або займатися водними процедурами, якщо дозволяють умови. Астрологічно цей період сприяє отриманню знань через інтуїцію.

Це вдалий день для медитацій, духовних практик, пошуку внутрішніх відповідей і закріплення особистих досягнень. Корисно дати собі більше часу для сну.

Також час сприяє викладацькій діяльності, обміну знаннями та отриманню нових навичок.

Народні прикмети на 18 грудня 2025 року

Білки спускаються з дерев – до відлиги, лишаються нагорі – до морозу.

Сніг під ногами осідає – до потепління.

Дощ цього дня віщує затяжну негоду до лютого.

Сильний мороз – до малосніжної погоди надалі.

