Різдво Христове в Україні відзначають 25 грудня, відповідно Святвечір припадає на 24 грудня.

Саме цього дня родини збираються за спільним столом, дотримуючись однієї з найдавніших різдвяних традицій – приготування 12 пісних страв, кожна з яких має своє символічне значення.

Число 12 пов’язують із кількістю апостолів Ісуса Христа, а також із побажанням Божого благословення й достатку на кожен місяць року.

Меню на Святий вечір у кожній родині може відрізнятися, однак традиційний перелік страв залишається незмінним уже багато поколінь.

12 пісних страв на Святвечір – рецепти

Кутя

Головна страва Святвечора, основу якої становить пшениця. Її зерна символізують вічне життя та безсмертя душі. Мак і горіхи уособлюють достаток, а мед – солодке життя та Божу благодать.

Рецепт: пшеницю добре промийте, залийте водою і відваріть до м’якості. Мак запарте окропом, розітріть до появи білого “молочка”. Горіхи подрібніть. Змішайте пшеницю з маком, горіхами та медом, за потреби додайте трохи теплої води або узвару.

Узвар

Традиційний напій Святого вечора, який символізує життя й очищення. Його готують на воді як знак духовної чистоти та оновлення.

Рецепт: сухофрукти (яблука, груші, чорнослив) промийте, залийте холодною водою та доведіть до кипіння. Варіть 15–20 хвилин на слабкому вогні. Зніміть з плити, дайте настоятися, після охолодження додайте мед до смаку.

Пісний борщ

Різдвяний борщ готують без м’ясного бульйону, часто з квасолею та галушками. Його червоний колір нагадує про немовлят, убитих за наказом царя Ірода, а також символізує достаток і добробут.

Рецепт: відваріть буряк окремо або протушіть його з томатною пастою. У каструлі з водою зваріть картоплю, моркву та цибулю. Додайте буряк, квасолю, капусту, посоліть і приправте за смаком. Наприкінці покладіть часник і лавровий лист.

Пісні вареники

Начинка може бути з картоплі, капусти або грибів. Вареники є символом ситості, доброї долі та родинного затишку.

Рецепт: замісіть тісто з борошна, води та солі. Начинку приготуйте з відвареної картоплі, тушкованої капусти або обсмажених грибів. Зліпіть вареники та відваріть у підсоленій воді до готовності.

Голубці з рисом і грибами

Назва страви відсилає до образу голуба — символу Святого Духа, Божої любові та миру. Начинка може змінюватися, головне – дотримання пісного складу.

Рецепт: листя капусти ошпарте окропом. Рис відваріть до напівготовності, гриби обсмажте з цибулею. Змішайте начинку, загорніть у капустяне листя. Викладіть у каструлю, залийте водою або томатним соусом і тушіть до готовності.

Вінегрет

Пісний салат із буряка, картоплі, моркви та квашеної капусти, інколи з додаванням квасолі, яблук чи солоних огірків. Він символізує відродження та весну, яка завжди приходить після зими.

Рецепт: відваріть буряк, картоплю та моркву. Наріжте кубиками, додайте квашену капусту, за бажанням – квасолю або солоні огірки. Заправте олією, злегка посоліть.

Запечена картопля

Одна з обов’язкових страв Святвечора, що уособлює родинний достаток і простоту.

Рецепт: картоплю добре помийте, за бажанням поріжте. Посоліть, поперчіть, змастіть олією. Викладіть на деко та запікайте в духовці близько 50-60 хвилин до рум’яної скоринки.

Гриби

Їх подають окремо – маринованими або смаженими. У християнській традиції гриби символізують дві природи Ісуса Христа – людську і божественну.

Рецепт: гриби відваріть у підсоленій воді або обсмажте з цибулею на олії до готовності. За бажанням можна замаринувати – з оцтом, цукром, сіллю та спеціями.

Часник

Йому відводять окреме місце на столі. У народній і християнській традиції часник є символом здоров’я, захисту та очищення від усього злого.

Рецепт: часник очистьте від лушпиння, викладіть цілими зубчиками на тарілку. Подають сирим як окрему закуску.

Запечена риба

Риба є одним із найдавніших символів Христа. У грецькій традиції ім’я Ісуса передається як іхтіос. Саме рибалки стали першими учнями Спасителя.

Рецепт: рибу очистьте, промийте, посоліть і поперчіть. Змастіть олією, за бажанням додайте цибулю. Запікайте в духовці 30–40 хвилин до готовності.

Пиріжки

Готують із пісними начинками – капустою, картоплею чи грибами. Страва символізує щастя та здоров’я, які приходять до людини з чистим серцем.

Рецепт: замісіть пісне дріжджове або бездріжджове тісто. Начинку приготуйте з капусти, картоплі або грибів. Сформуйте пиріжки та запікайте в духовці або обсмажте на олії.

Пампухи

Солодка різдвяна страва, що уособлює радість, святковість і вічне життя. Пампухи символізують тих, хто прийняв християнську віру.

Рецепт: замісіть дріжджове тісто на воді. Сформуйте кульки, дайте підійти. Обсмажте у розігрітій олії до золотистого кольору. Посипте цукровою пудрою або подайте з варенням.

Ви можете відкоригувати список, додавши власні варіації. І слід памʼятати, що приготування страв на Святвечір усією родиною – ще одна важлива традиція. Саме спільний час в очікуванні Різдва та тепла атмосфера за столом надають цьому вечору особливого сенсу.

