Сьогодні, 20 грудня, в Україні вшановують пенсіонерів та ветеранів МВС.

У світовому календарі свят на цю дату припадає Міжнародний день солідарності людей та День гри.

Православна церква цього дня вшановує святого священномученика Ігнатія Богоносця.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 20 грудня 2025 року

Православні віряни вшановують святого священномученика Ігнатія Богоносця – одного з найдавніших отців церкви, єпископа Антіохійського та учня апостола Іоана Богослова.

За переказами, через відмову зректися християнської віри Ігнатія заарештували та засудили до мученицької смерті.

Дорогою на страту Ігнатій Богоносець написав сім послань до християнських громад, у яких наголошував на єдності церкви, значенні євхаристії та духовній ролі єпископа. Ці тексти є одними з найдавніших богословських джерел раннього християнства.

Який сьогодні, 20 грудня 2025 року, день в Україні

20 грудня в Україні відзначають День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. Його присвячено людям, які присвятили своє життя службі в системі МВС та захисту безпеки держави.

Цього дня висловлюють щиру подяку пенсіонерам і ветеранам за їхню відданість, професіоналізм і жертовність.

Протягом років служби вони забезпечували правопорядок, дотримання законності, захист прав і свобод громадян, нерідко виконуючи свої обов’язки з великим особистим ризиком.

Хто святкує день ангела 20 грудня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Антон, Данило, Іван та Гнат.

За церковною традицією, день ангела пов’язаний із вшануванням святого покровителя, на честь якого названо людину, тому цього дня заведено молитися за духовне заступництво, здоров’я та добрі справи.

Що не можна робити 20 грудня 2025 року

Починати нові справи та проєкти.

Піддаватися негативним думкам, страхам, агресії чи провокаціям.

Сваритися, з’ясовувати стосунки, лихословити.

Спілкуватися з нав’язливими людьми.

Вживати алкоголь, переїдати, зловживати солодощами.

Перебувати в темних, замкнених приміщеннях.

Носити прикраси з кісток або рогів.

Брати або давати гроші в борг.

Що можна робити сьогодні

День підходить для внутрішньої тиші, самоаналізу й духовної зосередженості.

Добре вчитися, читати, слухати наставників або ділитися знаннями, але тільки у випадку, якщо до вас звернулися із питанням.

Також день вважається сприятливим для господарських справ, наведення ладу в оселі та енергетичної чистки простору. Для цього можна запалити свічку й дати їй догоріти до кінця.

Народні прикмети на 20 грудня 2025 року

Зоряне небо вночі – до доброго врожаю наступного року.

Іній на деревах – до ясної, спокійної погоди.

Хмари пливуть проти вітру – чекайте на снігопад.

Мокрий сніг цього дня – літо буде дощовим.

Птахи голосно щебечуть у мороз – холоди затягнуться.

