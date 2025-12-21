У неділю, 21 грудня, відзначається День Державної служби зайнятості України, Всесвітній день медитації, Всесвітній день баскетболу, День народження кросворду та Всесвітній день сноуборду.

Також на цей день припадає День зимового сонцестояння. Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святої мучениці Юліани.

Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 21 грудня 2025 року

Згідно з православним календарем, 21 грудня віряни згадують святу мученицю Юліану. Вона народилася у Нікомидії в родині язичників. У 9-річному віці дівчинка таємно прийняла хрещення і відмовилися від заміжжя, за що батько її суворо покарав.

Юліана твердо стояла на своїй вірі, за що її жортоко катували, але її рани відразу зцілювалися. Зрештою, мученицю стратили, але її стійкість переконала багатьох увірувати в Христа.

Який сьогодні, 21 грудня 2025 року, день в Україні

21 грудня в Україні відзначають День Державної служби зайнятості. Цей день знаменує собою річницю створення життєво важливого інституту, покликаного розв’язувати проблеми безробіття та сприяти працевлаштуванню населення України.

Державна служба зайнятості України була офіційно створена 21 грудня 1990 року. Вона відіграє важливу роль як посередник на ринку праці, долаючи розрив між роботодавцями і тими, хто шукає роботу.

Хто святкує день ангела 21 грудня 2025 року

Іменини сьогодні святкують Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна та Юліана.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, миру, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 21 грудня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять давати будь-які обіцянки та підіймати речі з землі, оскільки це призведе до втрат. Також не можна підслуховувати чужі розмови та підглядати за людьми, інакше отримаєте хворобу, пов’язану зі слухом і зором.

Згідно з місячним календарем, сьогодні протипоказані злість і роздратування. Оскільки 21 грудня припадає на неділю, то прибирання, прання і рукоділля краще відкласти на інший день.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні потрібно починати реалізовувати намічені плани. Добре починати все – від оздоровчих програм до великих бізнес-проєктів.

Місячний календар радить бути щедрим і не скупитися на подарунки, гарні справи й позитивні емоції.

Народні прикмети на 21 грудня 2025 року

Світанок червоного кольору – чекайте на заметіль.

Яка погода цього дня, такою буде і у вересні.

Випало багато снігу – до щедрого врожаю.

Снігу немає або мало, але мороз – до посушливого літа.

