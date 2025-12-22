Маланка (Щедрий вечір) – одне з найдавніших і найяскравіших зимових свят в українській традиції.

Воно поєднує церковну пам’ять про святу Меланію та народні обрядові звичаї, пов’язані з проводами старого року і зустріччю нового.

Коли Маланка у 2025 році в Україні

У 2025 році Маланку в Україні відзначають 31 грудня – напередодні Нового року. Ця дата є актуальною після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, за яким усі нерухомі церковні свята змістилися на 13 днів раніше.

За старим стилем (юліанським календарем) свято Маланки припадало на 13 січня – напередодні так званого старого Нового року. Цю дату нині згадують переважно в історичному та етнографічному контексті.

Що означає свято Маланки

Свято Маланки збігається з днем вшанування святої Меланії Римлянки – християнської подвижниці IV–V століть, відомої своєю благодійністю, милосердям і служінням людям.

Водночас у народній традиції Маланка має глибше, дохристиянське коріння. Ще задовго до християнства цей період року був пов’язаний із завершенням старого року, очищенням і символічним оновленням життя.

Згодом ці вірування поєдналися з церковним календарем, утворивши самобутнє українське свято.

Традиції на Маланку

Маланка вважається Щедрим вечором, адже цього дня завершувався різдвяний піст і дозволялися скоромні страви. Основні традиції свята збереглися в Україні до сьогодні.

Щедра вечеря

Головною стравою вечора є щедра кутя, яку готують уже не пісною. На столі традиційно багато ситних страв – м’ясних, борошняних, святкової випічки. Вечерю починають із молитви та побажань миру й добробуту.

Маланкування і щедрування

Увечері молодь збирається в гурти й обходить домівки з щедрівками – обрядовими піснями з побажаннями достатку, здоров’я і щастя. За це господарі обдаровують щедрувальників гостинцями або грошима.

Перевдягання і театралізовані дійства

Одна з найхарактерніших традицій Маланки – рядження. Учасники святкування перевдягаються в обрядових персонажів: Маланку, Козу, Діда, Бабу та інших.

Часто розігрують жартівливі сценки, у яких символічно “помирає” і “оживає” Коза як образ завершення старого року і народження нового.

Очищення і проводи старого року

У народних звичаях Маланка пов’язана з очищенням. У деяких регіонах спалювали дідуха або символічно позбавлялися речей, пов’язаних із минулим роком, аби увійти в новий із чистими думками.

