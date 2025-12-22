Сьогодні, 22 грудня, в Україні професійні свята відзначають працівники дипломатичної служби та енергетики.

Православні віряни цього дня вшановують пам’ять святої великомучениці Анастасії Путорозрішниці, яку вважають покровителькою ув’язнених і стражденних.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини 22 грудня.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 22 грудня 2025 року

Православний календар цього дня згадує святу великомученицю Анастасію Путорозрішницю. Вона народилася в Римі в родині язичника-сенатора та таємної християнки й отримала християнське виховання від матері та вчителя Хрисогона.

Попри тяжкий шлюб із противником християнства, Анастасія таємно допомагала ув’язненим вірянам: доглядала хворих, приносила їжу та підтримувала словом. За здатність полегшувати страждання її й назвали Путорозрішницею.

Після смерті чоловіка свята використала спадщину на допомогу християнам. За наказом імператора Діоклетіана її засудили до страти. За переказами, вогонь не торкнувся тіла Анастасії, а її душа відлетіла до Бога.

Який сьогодні, 22 грудня 2025 року, день в Україні

22 грудня в Україні відзначають День енергетика – професійне свято працівників паливно-енергетичного комплексу. Дата обрана символічно, адже це найкоротший день у році, коли стабільна робота енергосистеми особливо важлива.

Під час повномасштабної війни енергетики працюють у надзвичайно складних умовах: відновлюють електромережі після масованих обстрілів, часто – у прифронтових регіонах і під загрозою повторних атак. Саме завдяки їхній роботі українці мають світло, тепло й зв’язок.

Також 22 грудня відзначають День працівників дипломатичної служби України. Свято було запроваджене у 2005 році. Українські дипломати представляють державу за кордоном, захищають права громадян України та забезпечують міжнародну підтримку нашої країни, зокрема в умовах війни.

Хто святкує день ангела 22 грудня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Дмитро, Федір та Анастасія. Побажайте усім рідним та знайомих, що носять ці поширені в Україні імена з днем ангела.

Що не можна робити 22 грудня 2025 року

Сваритися, піддаватися агресії та негативним емоціям – цього дня вони легко виходять з-під контролю й можуть нашкодити як вам, так і оточенню.

Ігнорувати внутрішню напругу – стримана, але потужна енергія дня потребує виходу, інакше вона може спрямуватися на саморуйнування

Займатися важкою фізичною працею без потреби або перевтомлюватися

Ображати людей і тварин, проявляти жорстокість або байдужість до чужих проблем

Піддаватися шкідливим звичкам, якщо ви вже усвідомили, що вони вам шкодять

Робити імпульсивні покупки.

Що можна робити сьогодні

Організм цього дня сповнений енергії та потенціалу – як перед рішучим стрибком. Важливо свідомо спрямувати цю силу: у роботу, спорт, ухвалення важливих рішень або внутрішні зміни.

Це вдалий день для активної роботи з негативними думками й емоціями – їх варто не пригнічувати, а трансформувати в конструктивні дії. Корисно чесно подивитися на власні недоліки, звички й внутрішні обмеження та почати працювати з ними не заради когось, а для себе.

22 грудня підходить для нових справ, рішучих кроків і помірного ризику, особливо якщо рішення давно визрівало. День сприяє тим, хто готовий брати відповідальність.

Також корисними будуть фізичні практики, спрямовані на керування енергією: йога, цигун, ушу, карате, дзюдо або просто активний спорт для балансу тіла й розуму.

Період сприяє зосередженості, дисципліні й практичності. Це гарний час для наведення порядку, планування, професійної роботи, що потребує точності, логіки та відповідальності.

Народні прикмети на 22 грудня 2025 року

Ясний день – до сильних морозів наприкінці грудня.

Іній на деревах – на відлигу перед Новим роком.

Червоний захід сонця – до холодної та сухої погоди.

Вітряна погода – зима буде м’якшою.

Хмарне небо – до сніжних днів найближчим часом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.