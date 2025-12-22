Яке свято 22 грудня 2025 і чому не слід давати волю емоціям
Сьогодні, 22 грудня, в Україні професійні свята відзначають працівники дипломатичної служби та енергетики.
Православні віряни цього дня вшановують пам’ять святої великомучениці Анастасії Путорозрішниці, яку вважають покровителькою ув’язнених і стражденних.
Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини 22 грудня.
- Яке сьогодні церковне свято – 22 грудня 2025 року
- Який сьогодні, 22 грудня 2025 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 22 грудня 2025 року
- Що не можна робити 22 грудня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 22 грудня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 22 грудня 2025 року
Православний календар цього дня згадує святу великомученицю Анастасію Путорозрішницю. Вона народилася в Римі в родині язичника-сенатора та таємної християнки й отримала християнське виховання від матері та вчителя Хрисогона.
Попри тяжкий шлюб із противником християнства, Анастасія таємно допомагала ув’язненим вірянам: доглядала хворих, приносила їжу та підтримувала словом. За здатність полегшувати страждання її й назвали Путорозрішницею.
Після смерті чоловіка свята використала спадщину на допомогу християнам. За наказом імператора Діоклетіана її засудили до страти. За переказами, вогонь не торкнувся тіла Анастасії, а її душа відлетіла до Бога.
Який сьогодні, 22 грудня 2025 року, день в Україні
22 грудня в Україні відзначають День енергетика – професійне свято працівників паливно-енергетичного комплексу. Дата обрана символічно, адже це найкоротший день у році, коли стабільна робота енергосистеми особливо важлива.
Під час повномасштабної війни енергетики працюють у надзвичайно складних умовах: відновлюють електромережі після масованих обстрілів, часто – у прифронтових регіонах і під загрозою повторних атак. Саме завдяки їхній роботі українці мають світло, тепло й зв’язок.
Також 22 грудня відзначають День працівників дипломатичної служби України. Свято було запроваджене у 2005 році. Українські дипломати представляють державу за кордоном, захищають права громадян України та забезпечують міжнародну підтримку нашої країни, зокрема в умовах війни.
Хто святкує день ангела 22 грудня 2025 року
Іменини цього дня відзначають Дмитро, Федір та Анастасія. Побажайте усім рідним та знайомих, що носять ці поширені в Україні імена з днем ангела.
Що не можна робити 22 грудня 2025 року
- Сваритися, піддаватися агресії та негативним емоціям – цього дня вони легко виходять з-під контролю й можуть нашкодити як вам, так і оточенню.
- Ігнорувати внутрішню напругу – стримана, але потужна енергія дня потребує виходу, інакше вона може спрямуватися на саморуйнування
- Займатися важкою фізичною працею без потреби або перевтомлюватися
- Ображати людей і тварин, проявляти жорстокість або байдужість до чужих проблем
- Піддаватися шкідливим звичкам, якщо ви вже усвідомили, що вони вам шкодять
- Робити імпульсивні покупки.
Що можна робити сьогодні
Організм цього дня сповнений енергії та потенціалу – як перед рішучим стрибком. Важливо свідомо спрямувати цю силу: у роботу, спорт, ухвалення важливих рішень або внутрішні зміни.
Це вдалий день для активної роботи з негативними думками й емоціями – їх варто не пригнічувати, а трансформувати в конструктивні дії. Корисно чесно подивитися на власні недоліки, звички й внутрішні обмеження та почати працювати з ними не заради когось, а для себе.
22 грудня підходить для нових справ, рішучих кроків і помірного ризику, особливо якщо рішення давно визрівало. День сприяє тим, хто готовий брати відповідальність.
Також корисними будуть фізичні практики, спрямовані на керування енергією: йога, цигун, ушу, карате, дзюдо або просто активний спорт для балансу тіла й розуму.
Період сприяє зосередженості, дисципліні й практичності. Це гарний час для наведення порядку, планування, професійної роботи, що потребує точності, логіки та відповідальності.
Народні прикмети на 22 грудня 2025 року
- Ясний день – до сильних морозів наприкінці грудня.
- Іній на деревах – на відлигу перед Новим роком.
- Червоний захід сонця – до холодної та сухої погоди.
- Вітряна погода – зима буде м’якшою.
- Хмарне небо – до сніжних днів найближчим часом.