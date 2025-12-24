Цієї осені українські парафії остаточно перейшли на новоюліанський календар, тож зимові святкові обряди в Україні у 2025 році проводять за новими датами.

Розповідаємо, коли колядують, щедрують і посівають в Україні у 2025-2026 роках, які дати вважати правильними та як нині проводять традиційний різдвяно-новорічний цикл.

Коли колядують в Україні у 2025 році

Колядувати в Україні традиційно починають у Святвечір, який за новим календарем припадає на 24 грудня 2025 року.

Зараз дивляться

Саме цього вечора після святої вечері люди виходять колядувати, співають різдвяні пісні та вітають одне одного з народженням Христа.

Залежно від регіону та місцевої традиції, колядування може тривати по-різному. В одних громадах колядують до Водохреща – 6 січня, в інших – аж до Стрітення Господнього, яке наступного року припаде на 2 лютого.

Упродовж усього різдвяного періоду колядки звучать і в храмах, і поза ними.

Коли щедрують за новим календарем

Щедрий вечір у 2025 році припадає на 31 грудня. Саме цього дня в Україні співають щедрівки, водять Маланку та козу, величають господарів і бажають добробуту в новому році.

Раніше Щедрий вечір відзначали 13 січня – напередодні Старого Нового року. Після переходу на новий церковний календар щедрування логічно поєдналося з календарним новим роком і стало продовженням різдвяних традицій.

Коли посівають у 2026 році

Посівання в Україні традиційно відбувається вночі або зранку 1 січня 2026 року – одразу після Щедрого вечора.

За звичаєм, зерном оселі засівають хлопці, промовляючи побажання щасливого, мирного та врожайного року для всієї родини.

Цей обряд символізує початок нового року й добрий знак на прийдешній рік. Посівання, як і колядування та щедрування, залишається невід’ємною частиною української різдвяно-новорічної традиції.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.