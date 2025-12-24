Щедрий вечір – це народне свято, яке за новоюліанським церковним календарем відзначається напередодні Нового року.

Саме в цю дату накривають багатий стіл, збираються разом з рідними, співають щедрівки, водять Маланку та козу і бажають одне одному добробуту й миру у новому році.

Коли Щедрий вечір 2025 – дата

Згідно з новим церковним календарем, Щедрий вечір відзначається 31 грудня. Цьогоріч свято припадає середу. А вже наступного дня українці святкуватимуть початок 2026 року.

Традиції на Щедрий вечір 2025

Головною традицією Щедрого вечора є щедра кутя — на відміну від пісної різдвяної, вона готується з додаванням масла, вершків або навіть смальцю.

На столі мають бути м’ясні страви, ковбаси, холодець, вареники, пироги. У народі вірили: чим щедрішим буде стіл, тим краще сім’я житиме в новому році. На Щедрий вечір можна запрошувати гостей, а перед тим, як сісти за стіл, потрібно обов’язково помолитися.

Невід’ємною частиною свята є щедрування. Люди вбираються в костюми, ходять по домівках і співають пісні-щедрівки, вітаючи сусідів зі святами і бажаючи їм здоров’я, достатку й миру. Натомість господарі обдаровують гостей різними смаколиками або грошима.

У деяких регіонах збереглися обряди водіння Маланки і кози, театралізовані дійства з перевдяганнями, масками і жартами.

Ще однією традицією Щедрого вечора вважаються ворожіння. Дівчата ворожили на судженого, майбутній шлюб і долю, вірячи, що саме напередодні Нового року такі ритуали мають особливу силу.

Прикмети на Щедрий вечір 2025

Ніч тиха і ясна – наступний рік буде вдалим.

Сонце високо зійшло – до щасливого року і щедрого врожаю.

Іній рясно вкрив всі дерева – до врожаю зернових і гарного медозбору.

Відлига 31 грудня – чекайте на тепле літо.

Чим багатший стіл, тим заможнішим буде рік.

